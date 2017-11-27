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Politika

Başbakan Yardımcısı: Yüzde 50+1 kolay erişilebilecek bir rakam değil

"Vesayet odakları, 'Biz AKP’yi nasıl iktidardan götürürüz?' demeye başladı"

27 Kasım 2017 12:03

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 2019’da cumhurbaşkanlığına ilk turda seçilebilmek için gerekli olan yüzde 50+1 oya erişmenin kolay olmadığını söyledi.

Diken'de yer alan ahbere göre Başbakan Yardımcısı Işık, Antalya’da partisinin Kepez ilçe kongresinde konuştu. Işık, AKP’nin iktidara gelmesinden sonra ‘vesayet odakları’nın “Biz AKP’yi nasıl iktidardan götürürüz?” demeye başladığını savundu.

Sözü 16 Nisan referandumuna getiren Işık, Türkiye’nin işini kolaylaştırdıklarını ama kendi işlerini zorlaştırdıklarını öne sürdü.

Başbakan yardımcısı şöyle devam etti: 

“Sandıkta hükümetin belirlenmesi, istikrar sorununu kalıcı olarak çözdük; ama yüzde 50 artı 1 de öyle kolay erişilebilecek bir rakam, sonuç değil. Onun için önümüzdeki dönem, daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde önce yerel seçimleri ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz. Sizlere güveniyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da “Bu ülkeyi yüzde 34’le yönetmek mi, yoksa yüzde 50 ile mi daha demokratik?” diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları kaydetti: 

“Yerel seçimlerde, 14 milletvekilinin yedisinin AK Parti’ye, Antalya’ya kazandırılmasında ve referandumda Antalya’nın itici gücü Kepez olmuştur. 2019’daki yerel seçimler, çok önemli. Onun ardından yapılacak 2019 yılı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine çok iyi hazırlanmamız lazım.”

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