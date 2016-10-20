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Politika

Başbakan Yardımcısı: Yeni KHK ile göreve iade edilenler olacak

"Mağduriyet yok. Ciddi sayıda itiraz var, inceledik; çok isabetli karar vermişiz"

20 Ekim 2016 15:23

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gelecek günlerde yayımlanacak yeni kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) 'göreve iade' maddesinin de yer alacağını açıkladı.

BloombergHT yayınında gündemi değerlendiren Canikli'nin yeni KHK'yla ilgili açıklamaları şöyle:

"Yeni KHK ne zaman gelecek?"

"Yeni KHK'lar gelecek. Çok taze bir KHK daha hazırlıyoruz. İstihbarat ile düzenlemeler masada, bir noktaya geldik. Bu KHK'ya yetişip yetişmeyeceğini bilmiyoruz. Yeni KHK ile göreve iade edilenler olacak.

"Bir mağduriyet yok. Açığa alınanların, personelin ve kamu görevinin ve kapatılan kurumların çok büyük bölümünün FETÖ mensubiyeti kesin, tartışmasız. Şimdi ciddi sayıda itiraz var, hepsini tek tek inceliyoruz. Bu incelemelerde bir kez daha gördük ki yaptığımız çalışma çok isabetli bir çalışma olmuş. Çünkü sonuç itibariyle FETÖ mensubu olmadığı tespit edilenlerin, değerlendirme neticesinde sayısı ve oranı çok çok düşük. Bu şu anlama gelmesin, çok hassasiyetle hareket ediyoruz.

"Mesela ihraç kararını, o kararı veren komisyonları, onları itirazlarda aynı komisyonları görevlendirmedik. Yeni bir göz baksın, değerlendirsin diye. Sonuçta Bakan yardımcısı ve bakanı komisyonun başına getirdik. Onun dışında başbakanlık bünyesinde bir yapı oluşturduk tekrar. 

"İllerin bu noktada değerlendirme yetkileri yok. İller Ankara'ya intikal ettirecekler. Çünkü her ile dağıttığınız zaman, matematiksel şekilde kriterler belirlenmiş durumda. KHK'nın verdiği yetki çerçevesinde, nasıl uygulanacağı duyurulmuştur. Ama bu kurulların sayısını artırdığınız zaman, farklı uygulamalar gündeme gelebilir, sıkıntı olabilir. O yüzden çok hassas davranıyoruz."

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Başbakan YardımcısıNurettin Caniklikanun hükmünde kararnameKHKgöreve iade

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