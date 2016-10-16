Başbakan Yardımcısı: Yeni bir göç dalgasına hazır olmalıyız

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Musul operasyonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabileceğini belirterek, kente AFAD merkezi kurulacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, kentteki yatırımların görüşüldüğü toplantıya katıldı. Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un da katıldığı toplantıda konuşan Kaynak, Kahramanmaraş'a AFAD merkezi kurulacağını belirtti.

Kahramanmaraş'a yapılacak yatırımlar hakkında ilgililerle görüşmeler yaptıklarını kaydeden Kaynak şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'taki Suriyeliler konteyner kente taşınmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Irak'ın Musul kentinde IŞİD'e karşı yapılan operasyon nedeniyle yeni bir göç dalgası ile karşılaşılabiliriz. Buna hazırlıklı olmalıyız, onun için AFAD'ın çalışmaları aralıksız devam ediyor, Türkiye'de 2'nci olarak Kahramanmaraş'a AFAD merkezi kuracaklar."