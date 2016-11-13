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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: Cumhurbaşkanımızı Gazi Recep Tayyip Erdoğan olarak anacağım

"Allah'ın izniyle anayasayı MHP'nin desteğiyle değiştireceğiz"

13 Kasım 2016 21:32

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, MHP'nin desteğiyle anayasayı değiştireceklerini savunarak, "Başkanlıksa, Başkanlık. Bu millet en doğruyu bilir çünkü. O köprünün altından çok sular aktı. 2007'de bu meclise Cumhurbaşkanı seçtirmediğinizde düşünecektiniz asıl hangi hatayı yaptığınızı" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da darbe girişiminde "gazi" olduğunu öne süren Kaynak, "Bizim 15 Temmuz'da gerçekten çok fazla kahramanımız var, çok fazla gazimiz var ama, ben bundan sonra Cumhurbaşkanımızı da, ümmetin ve milletin liderini de 'Gazi Recep Tayyip Erdoğan' olarak anacağım" ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kentte 284 milyon lira harcamayla yaptırılan ve yapılacak tesislerin toplu açılışı ile temel atma törenine katıldı. Veysi Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele edeceğiz, ülkemizi kalkındıracağız ve Anayasa'yı değiştireceğiz. Başkanlıksa Başkanlık. Bu millet, en doğruyu bilir çünkü. O köprünün altından çok sular aktı. 2007'de bu meclise Cumhurbaşkanı'nı seçtirmediğinizde düşünecektiniz asıl hangi hatayı yaptığınızı. İşte millet kendi Başkanını, kendi Cumhurbaşkanını seçti ve arkasında dimdik 15 Temmuz'u savuşturdu. Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin, sayın Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Anayasa'yı değiştirip, milletin huzuruna getirip, Başkanlık Sistemi'ni de Türkiye'nin Allah'ın izniyle kazançları haline getireceğiz."

Veysi Kaynak, konuşmasının ardından alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını istedi ve "Allah sizden razı olsun" dedi.

 

 

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