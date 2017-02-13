Başbakan Yardımcısı Türkeş’ten referandum açıklaması: Ele güvenen yarı yolda kalır

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, "Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak, kendi üstlendiği meseleyi bilecek, iyi anlayacak, vatandaşa da iyi anlatacak. Neticeyi de Allah'ın izniyle alacağız. Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceğiz. Yani başkasına güvenmek yok" değerlendirmesinde bulundu.

Türkeş, AKP Mamak İlçe Başkanlığı’nın Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılan Danışma Meclisi şubat ayı toplantısına katıldı.

"Bahçeli, 'Getirin' deyince..."

Hürriyet'te yer alan habere göre, anayasa değişikliği yapabilecek sayıda milletvekiline sahip olunmaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemenin ilk başta AKP'nin gündeminde olmadığını belirten Türkeş, şöyle konuştu:

"Niye? Çünkü partimizin mevcut milletvekili sayısıyla bunun olmayacağını biliyorduk. Öbür partilerin hepsi de 'hayır' diyor. Onların 'hayır' dediği yerde biz bunu yapamayacağımızı biliyorduk. Ama saygıdeğer Bahçeli bir sabah kalkıp, 'Hele bir getirin şu sizin şeyi de şu arada onu bir çıkartalım. Sonra siz halka gidersiniz.' deyince Bizim zaten istediğimiz buydu. Uygulamada da sıkıntıları olan bir konu olduğu için bunları düzeltmek için bir fırsat penceresi çıktı önümüze. Meclis'te iyi bir çalışma yaptık. Diğerleriyle ilgili çok fazla şey söylemiyorum. Yani fikri olarak bunun karşısında alternatif yönetim tarzı önerselerdi, bunu ciddiye alabilirdik ama engellemek, saat 2'de başlayan Meclis'i akşam saat 8'de 10'da çalıştırmak, o yorgunluğun içinde stres yapmak, ilkokul çocuğu yapsa yakıştıramayacağımız davranışlarla orada itişmek kakışmanın dışında muhalefet bu sistemle ilgili veya farklı bir sistemle ilgili hiçbir şey yapmadı. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Buna 'hayır' diyorlar. Madem öyle 'evet'ini söyle. 'Böyle devam etsin' diyorlar, iyi de böyle problemler var. Baba ile oğul olsa bir seçilmiş başbakan ve bir seçilmiş cumhurbaşkanının olduğu bu mevcut sistemde illa ki bir şey çıkar."

“Ele güvenen yarı yolda kalır"

AKP kadrolarının 16 Nisan'daki halk oylamasında anayasa değişiklik paketini başarıyla sonuçlandırma mecburiyetinin olduğunu ifade eden Türkeş, "Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak, kendi üstlendiği meseleyi bilecek, iyi anlayacak, vatandaşa da iyi anlatacak. Neticeyi de Allah'ın izniyle alacağız. Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceğiz. Yani başkasına güvenmek yok." dedi.

"Kendimize güveneceğiz, kendimiz çalışacağız"

Türkeş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ortak aday olarak çıkardığını ve İhsanoğlu'nun iki partinin oylarının toplamından daha düşük oy aldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kendimize güveneceğiz, kendimiz çalışacağız. Kendi bileğimizin hakkıyla bunun neticesini Allah'ın izniyle alacağız ve bu işi böyle tamamlayacağız. Bunu çok iyi görmemiz ve anlamamız lazım. Oturup boş sohbette, 'oradan şu kadar oy gelse, buradan da şu gelse' buna güvenirseniz yarı yolda kalırsınız. Tarlayı kendiniz sürerseniz mahsulü alırsınız. Komşudan yardım bekleyen aç kalır, bunu bilin."

“Birbirimizi kandırmak yerine…”

Anayasa düzenlemesiyle cumhurbaşkanının partisiyle bağının devam etmesine imkan sağlandığını vurgulayan Türkeş, "Birbirimizi kandırmak yerine daha doğru, daha dürüst, daha kendi toplumumuza yakışır uygulamalar yapsak daha iyi değil mi? Rahmetli Süleyman Demirel'in partisi yok muydu? 'Cumhurbaşkanı oldu. O, artık tarafsız.' Yok öyle bir şey. Rahmetli Turgut Özal'ın partisi yok muydu? Birbirimizi kandırmadan, daha gerçekçi, daha elle tutulur siyaset yapmak, buradaki mesele, hedef bu." diye konuştu.

"Bürokrasiye disiplin gelince düzen daha iyi olacak"

Türkeş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakanlık yapacak adam kendini ayrı yetiştirir, konusuna göre hazırlanır. Meclis'te vekillik yapacak olan da ayrı yol çizecek. Bunun da kötü bir tarafı yok. Demek ki burada gördüğümüz mesele gayet açık ve net... İcranın başı cumhurbaşkanı olacak. Hükümeti o kuracak. Kurduğu hükümetle halka hizmet sunacak. Bu yararlı bir sistem. Bu direkt halka birebir değen bir sistem. Araya kademelerin koyulmadığı bir sistem. 'Peki arkadaş bana ne faydası var' denilebilir. Sana faydası var, onun için yapılıyor. Çünkü 93 yılda 65 tane hükümet olmayacak. Birini cumhurbaşkanı seçtin, oda hükümetini kurduğunda büyük bir problem olmazsa o süresi boyunca işbaşında. Bugün var yarın yok olmayacak. Bürokrasi zaman zaman bize yapmaya çalıştığı gibi ayağını direnmeyecek. Biz siyasetçiler olarak 'yapılsın' diyoruz, bürokratın kafa 'dur bakalım şu referandumdan sonra hükümet değişecekmiş, bu bakan belki gider şimdilik ben bunun dediğini yapmayayım da sonra gelene yaranırım' bu ortadan kalkacak. Bürokrat bilecek ki 'Bu gelen yönetim 5 yıllık yönetimdir. Ya bununla çalışacağım ya da cehennem olup gideceğim'. Bir kere bürokrasiye disiplin gelecek. Bürokrasiye disiplin gelince düzen daha iyi olacak."