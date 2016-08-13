Başbakan Yardımcısı Türkeş: Yolda arabanın amortisörü patlasa "FETÖ yaptı" diyorlar, bu iş cadı avına dönüyor

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in korumalarından emekli Başkomiser Tahsin Pehlivanoğlu'nun "Türkeş'in zehirlenerek öldürüldüğünü ve bunu aileden birisinin FETÖ ile işbirliği içinde yaptığı" iddiasına ağır ifadelerle tepki gösterdi. "Artık yolda arabanın amortisörü patlasa 'FETÖ'cü' yaptı diyorlar, Bu iş cadı avına döndürülüyor, sulandırılıyor" diyen Türkeş, "Alparslan Türkeş rahmetli olduğunda her ihtimali değerlendirdik, hiçbir bulgu kalmadı. Yapılan araştırmalarda bu tip iddialara mesnet edilebilecek hiçbir şey bulunmadı" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programına katılan Türkeş, "Bir siyasetçinin vefatı ile veya siyasetten çekilmesiyle her zaman soru işaretlerini bir kenarda tutmanız gerekir. Bunu Türkeş'in şahsında söylemiyorum" diye konuştu.

Türkeş, babasının Fethullah Gülen'le ilişkisine dair, şunları söyledi:

"Alparslan Türkeş'in zorunluluktan katıldığı, beraber görüntülendiği bir iki program vardır sadece. Bir kez İzmir'de görüşmüşlerdi. O zaman Gülen, yaşlı Türkeş'i ayağına çağırdı ki; bu İslam ahlakıyla bağdaşmayacak bir hareketti. Rahmetli Türkeş'in cenaze namazını da dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz kıldırdı. Bu kadar."

Türkeş, 14 Ağustos'ta yeni bir girşim olacağı yolundaki iddialara ilişkin olarak, "14 Ağustos benim yeni partimin 15. kuruluş yıl dönümü, bunu kutlayacağız. Birilerinin kehanetlerine itibar etmeyi doğru bulmam. Fethullah Gülen ve camiasının bu iddilarına itibar etmiyorum. 15 Temmuz'daki tehlike yine vardır, yine olacaktır. Ama bu nasıl olur bilemem" ifadelerini kullandı.