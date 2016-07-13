Başbakan Yardımcısı: Suriyelilere verilecek TOKİ evlerinden bedel alınmayacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda gelen itirazların değerlendirildiğini söyledi. Canikli, konuya olumsuz yaklaşanların oranının sonucu etkilemeye yönelik olmayacak düzeyde bulunduğunu belirtti. Suriyelilerin TOKİ'nin yaptığı evlere yerleştirilmesi hakkında bilgi veren Canikli, "Suriyeliye TOKİ evi iskan kanunu çerçevesinde verilecek, bir bedel alınmayacak" dedi.

Konu hakkında bakanlığın çalışması sürerken, Türkiye'de 900 bini çocuk, 3 milyona yakın Suriyeli mülteci bulunuyor. Habertürk'ün Aysun Torun'un haberine göre, Türkiye'ye sığınan mültecilerinin kaçı çalışabilir, cinsiyeti, eğitim durumları tek tek inceleniyor.

Vatandaşlığa alınması konusunda öncelikli olarak ekonomiye katkı sunacak Suriyelilerin kazandırılması ve kalifiye vasıflı elemanların işgücüne alınması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Suriyeliler, Türk vatandaşlarının tercih etmediği iş kollarında değerlendirilmesi gündemde.

Nurettin Canikli, "Türkiye'deki vatandaşın işini elinden alma gibi bir durum olmayacak" derken, bu adımı işverenin de desteklediğini söyledi. Canikli, "Kayıtdışı Suriyeli işçi çalıştırmanın önüne geçilecek" ifadesini kullandı.

TOKİ konutlarına yerleştirilmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ konutlarının Suriyelilere verilebileceğini söylemişti. Konu hakkında ayrıntılı bilgi veren Canikli, Suriyelilerin TOKİ konutlarına yerleştirilmesinin mevcut iskan kanunu çerçevesinde yapılacağını belirtti.

Kanun, İçişleri Bakanlığı'na Türk kültürüne bağlı olmayan vatandaşları başka yerlere nakletme yetkisi veriyor. Suriyelilerin de TOKİ evlerine yerleştirilmesi de bu şekilde olacak. Toplu halde bulunan TOKİ konutlarına Suriyelilerin yerleşmesiyle, Suriye mahalleleri kurulacak.

AKP anket yapıyor

AKP, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ve TOKİ konutların yerleştirilmeleri konusunda anket yapıyor. Başbakan Yardımcısı Canikli yapılan anketten verdiği bilgilerde net sayı vermese de, konuya olumsuz yaklaşanların oranının sonucu etkilemeye yönelik olmayacak düzeyde bulunduğunu belirtti.