Başbakan Yardımcısı: Suriye'de 650 bin dönüm arsa bulduk, kontrollü kamp kuruyoruz

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, mülteci kamplarının dışında kayıp bir Suriyeli neslin olduğunu söyledi. AB ile 'Kayıp Nesiller Projesi' üzerinde çalıştıklarını açıklayan Kaynak, "AB projede vereceği maddi yardımın okul, hastane inşaatında kullanılmasını istemiyor. Kendi STK’ları ile yaptırmak istiyorlar. Biz ise ‘Biz yapalım siz denetleyin’ diyoruz. Ortak bir noktada buluşup bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi. Kaynak, kampın Hatay tarafında olacağını belirterek "Bu bölgede 650 bin dönüm arsa bulduk. Öyle bir yer oluşturalım ki hem Türkiye’nin dışında olsun hem rejimin tehdidi altında olmasın hem de bizim iç güvenliğimize zarar veremesin istedik. İnşaatı tamamlandı. Bu kamp Atme kampı gibi kontrolsüz olmasın istiyoruz. Kontrollü bir kamp olsun istiyoruz. Zaten orada kampın girişi-çıkışını kontrol etmezsek DEAŞ’çısı da gelir El Kaide’cisi de..." diye konuştu.

Hürriyet’ten Gizem Karakış'a konuşan Kaynak'ın açıklamarı özetle şöyle:

"Yerler çok kıymetlenmiş"

"Hatay’da Türkiye’nin yakınındaki yerler çok kıymetlenmiş vaziyette. Buralara Suriye savaş uçakları gelemiyor. O tarafa yaklaştığında bizim hava savunma sistemimiz uçaklara kilitleniyor. Bu bölgede 650 bin dönüm arsa bulduk. Öyle bir yer oluşturalım ki hem Türkiye’nin dışında olsun hem rejimin tehdidi altında olmasın hem de bizim iç güvenliğimize zarar veremesin istedik. İnşaatı tamamlandı. Bu kamp Atme kampı gibi kontrolsüz olmasın istiyoruz. Kontrollü bir kamp olsun istiyoruz. Zaten orada kampın girişi-çıkışını kontrol etmezsek DEAŞ’çısı da gelir El Kaide’cisi de...

Güvenli köy projesi

Kilis’te sivil hayat kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Azez ve Çobanbey’de 650 bin insan var. 180-190 bin insan açıkta. Köy evleri yaparsak burada toprak verimli. Zeytin, fındık, pamuk yetiştirilebilir. Kendi hayatlarını yürütsünler.

"Duvar bahara bitecek"

"Cilvegözü’ne 12 km. mesafede toplama merkezi yaptık. Duvarın dibine bir zemin hazırladık. Zaten 1000-1500 kişi sınırı zorluyor bunlar mülteci de değil, kaçakçı. ‘Duvar bitsin sonra bu merkezi bitirelim’ dedik. Duvar bahar ayında biter. Göç beklemiyorum. Tahliyeler başlayınca İHH’nın oradaki kampına destek verdik. 30-35 bin kişilik kapasite oluşturacağız.

"Grozni korkusu"

"Muhalefet, İdlib de Grozni gibi olur diye korkuyor. Allah korusun, Rusların Grozni’de yaptığı gibi toplu katliam olur endişesi var. ‘1500 savaşçı kaldı’ diyorlar. Onlar da bırakıp çıkmışlar. Rusya ve İran ile gerekli görüşmeler yapılırsa, o insanların orada barınma ihtimali sağlanırsa, böyle bir kampa ihtiyaç olmayabilir.

"El Bab bittiğinde güç kaybı olacak"

"Musul’da operasyonlar devam etmiyor. Musul civarında, operasyonlar durunca tamamen Mümbiç’e yığınak yapmışlar. Mümbiç’ten önce de El Bab’a... Bu kadar uzamasının nedeni bu. Rakka’ya Musul’dan baskı yok. El Bab bittiğinde güç kaybına uğrayacaklar.

"Kalma-gitme eğilimi yar yarıya"

"Savaş ve krizlerde doğum oranı da artıyor. Nesli devam ettirme güdüsü oluyor. Türkiye’den Suriye’ye geri dönüşün ne kadar olacağını tahmin etmek de mümkün değil. Bulunduğunuz yerde eğitim, sağlık ne kadar iyi ise o ülkede kalmak istersiniz. Kalma ve gitme eğiliminin yarı yarıya olduğu kanaatindeyim.

"Koruyucu aileye verilebilir"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İHH ile birlikte Reyhanlı’da yetimhane kurdu. Suriye tarafında 4 bin civarında yetim olduğu söyleniyor, bence bu sayı çok daha fazla. Bu çocukları yetimhaneye yerleştirmek istiyoruz. Koruyucu ailelere verilmesi de düşünülüyor. Çok da talep var. Bunun üzerinde çalışıyoruz.

"Kayıp nesil ihtimali var"

"Kamplar dışına gözümüzü çevirmeliyiz. Kamplardakiler bir şekilde kontrol ediliyor. Dışarıda 2.5 milyon insan var. 3 ay sonra gidecek diye eğitimi, kadını hayata katmayı es geçmişiz. Bu sene eğitim oranında artış oldu. Buraya geldiğinde 15 yaşında olan bir çocuk daha eğitimli olsaydı... Ortada bir kayıp nesil ihtimali var. Bu kayıp nesil Türkiye’de kalsa da Suriye’ye gitse de Avrupa için büyük bir tehlike. Bunun için bir proje yapacağız.

"Mesleksiz, umutsuz olacaklar"

"Bunlar Türkiye’de kalsa da gitse de mesleksiz umutsuz olacaklar, ya DEAŞ ya El Kaide’ye yazılacaklar.

"Biz yapalım siz denetleyin"

"Sağlığa 120 bin avro, eğitime 190 bin avro ayrıldı. AB cari harcamalara bu parayı vermek istiyor, inşaata vermek istemiyor. Ameliyatları açık alanda yapma şansımız yok. Bu kısım aşıldı gibi. Şimdi ise kendi sivil toplum kuruluşları vasıtası ile yapılsın istiyorlar. O zaman da miktarın çoğu konaklama, müşavirlik hizmetlerine gidiyor. Bende ‘biz yapalım siz denetleyin’ diyorum. Ortak bir noktada buluşup bu projeyi hayata geçireceğiz.”

"Tankımızı Alman malı tanksavar katlediyor"

Veysi Kaynak, El Bab’da 16 askerin şehit olduğu o gecenin perde arkasını anlattı: “Bölgede görevli vali, kaymakam, sağlık müdürü ve bir paşadan o geceyi dinledim. Tipi ve sis nedeniyle ne yol ne iz kalmış. Olay sınırımızın 67 kilometre derininde gerçekleşiyor. Peki DEAŞ’a bu havanı kim verdi? Ben söyledim Macaristan ve Hırvatistan Devlet Başkanlarına, mülteci gelmesinden korkuyorlardı. Dedim ki ‘DEAŞ ile biz mücadele ediyoruz ama bizim tanklarımızı Alman malı tanksavar katlediyor. Ellerindeki Docka’ları nereden alıyorlar?’ Milli Savunma Bakanımız da geçen hafta açıklamasında ‘4 tank ele geçirdik’ dedi. Düzenli ordu gibi...”

"Suriye'deki tapunu getir"

"Bugün Türkiye’de 2 milyon 770 bin civarında Suriyeli Mülteci var. Suriye’de her şey stabil hale gelsin ki geri dönebilsinler. Eski Kilis Valisi bir proje başlatmış. ‘Herkes Suriye’deki tapularını getirsin’ demiş. Kıbrıs’ta nasıl Rum tarafı tapuları ile tazminat istiyor. Yarın barış olduğunda bu veriler olsun. Kilis valimiz ile konuştum, çalışma yapılıyor.