Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten dünya devine davet

Finansal açıdan zor günler geçirdiği belirtilen Apple’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten davet geldi. Şimşek, AB’nin çıkardığı 13 milyar Euro’luk fatura ile 'şok' yaşadığı ifade edilen Apple’a “Apple Türkiye’ye taşınmalıdır. Size vergi kolaylıkları sağlamaktan mutluluk duyarız. Böylece AB’nin bürokrasisi ile uğraşmazssınız” yorumunu yaptı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, İrlanda hükümetiyle özel anlaşmalar yaparak az vergi ödediği gerekçesiyle 13 milyar euro (yaklaşık 14,5 milyar dolar) cezaya çarptırılmıştı.

Şimşek’in paylaştığı mesaj şöyle: