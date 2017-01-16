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Politika

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in 'Big Mac Endeksi' yorumu tepki çekti

"Big Mac endeksine göre TL dolar karşısında %45.7 daha az değerli"

16 Ocak 2017 12:49

The Economist’in Big Mac’in dünyanın çeşitli bölgelerindeki satış fiyatını dolar cinsinden hesapladığı Big Mac Endeksi’ne göre McDonalds’ın en popüler ürünü olan hamburger ABD’de 5,06 dolara, Türkiye’de ise 2,75 dolara satılıyor. Arada ise yarı yarıya bir fiyat farkı bulunuyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu verilere dayanarak, "ABD’de Big Mac fiyatı $5.06 iken Türkiye’de $2.75. Big Mac endeksine göre TL dolar karşısında %45.7 daha az değerli" ifadelerini kullandı. Şimşek'in ifadeleri sosyal medyada tartışma yarattı. Twitter kullanıcıları, Türkiye’de asgari ücretin aylık 376 dolar; ABD’de aylık asgari ücretin ise 1256 dolar olduğunu hatırlattı.

En pahalı İsviçre, en ucuz Mısır

2017 yılının Big Mac endeksine göre hamburgerin ABD’den yüzde 55 daha ucuza satıldığı Mısır hamburgerin en ucuz olduğu ülke iken, onu Ukrayna ve Malezya takip ediyor.

Rusya da geçtiğimiz yıl yaşanan döviz kurundaki büyük dalgalanmalara rağmen, ucuza Big Mac sunan ülkelerden. Rusya’da Big Mac 2.15 dolardan satılıyor.

En pahalı Big Mac ise İsviçre’de. Hamburger burada ABD’deki fiyatından yüzde 25 daha pahalıya satılıyor.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu verilere dayanarak, Twitter hesabından bir tweet attı. “ABD’de Big Mac fiyatı $5.06 iken Türkiye’de $2.75” diyen Şimşek, “Big Mac endeksine göre TL dolar karşısında %45.7 daha az değerli” ifadelerini kullandı.

Şimşek’in bu tweetine onlarca yanıt geldi. Twitter kullanıcıları; Türkiye’de asgari ücretin aylık 376 dolar; ABD’de aylık asgari ücretin ise 1256 dolar olduğunu hatırlattı.

 

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