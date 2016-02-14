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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Trafik sigortasında kusur indirimi yeniden geliyor

"Zorunlu trafik sigortası ile kaskonun birleştirilmesi mümkün değil"

14 Şubat 2016 22:32

Bir süredir tartışılan zorunlu trafik sigortalarındaki yüksek prim artışlarına ilişkin yasal düzenlemenin tamamlandığını belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Yargıtay tarafından 2011'de kaldırılan kusur indirimi uygulamasını yeniden getiriyoruz'' dedi.

CNN Türk'ün haberine göre; Başbakan Yardımcısı Şimşek bulunan formülle sigorta şirketlerini rahatlatacaklarını söyledi. Şimşek, "Primler, araç sahipleri için ödenebilir seviyede olmalı, tazminattan sorumlu olan sigorta sektörü için de bu yükümlülüğü karşılayacak düzeyde olmalıdır" vurgusu yaptı. 

Başbakan Yardımcısı, zorunlu trafik sigortası ile kaskonun birleştirilmesi talebinin de incelendiğini ancak bunun mümkün olmadığının görüldüğünü söyledi.

Diğer taraftan Hazine Müsteşarlığı olarak sektörü kendi haline bırakmayacaklarının da altını çizdi. ''Prim uygulamalarını takibe alarak vatandaşın mağdur olmasını engelleyeceğiz" dedi.

Şimşek vatandaşlara "sigorta bilgi merkezindeki prim sorgulama ekranından ücretsiz olarak faydalanmaları'' tavsiyesinde de bulundu.

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