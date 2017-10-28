Başbakan Yardımcısı Şimşek: Görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan açıklama yaparak, Avrupa ve ABD'deki ekonomik kararların tetiklediği olumsuz havadan Türkiye'nin de etkilendiğini söyledi. Şimşek yatırımcılarla görüştüğünü ve Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, "ABD bütçesinin onaylanması, ABD Merkez Bankası (Fed) için Janet Yellen seçeneğinin ortadan kalkması ve Avrupa Merkez Bankası kararının tetiklediği olumsuz küresel bir dalga var. Piyasalardaki bu olumsuz gelişmelerden biz de herkes gibi etkileniyoruz. Londra’da görüştüğüm yatırımcıların güveni devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, uluslararası yatırımcılar ile toplantılar ve düşünce kuruluşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Londra'da olduğunu ifade etti.