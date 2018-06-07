Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon ve cari açık yılın 2. yarısında düşüş trendine girecek

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon ve cari açığın yılın ikinci yarısında düşüş trendine gireceğini belirtti.

Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Şimşek paylaşımında, "Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek. Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz. Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek." diye yazdı.