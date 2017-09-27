Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl büyüme hedefi yüzde 5,5 düzeyinde öngörülüyor

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: \"2017 YILINDA BÜTÇE AÇIĞININ 61 MİLYAR TL KALACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ. BİNEK OTOMOBİL MTV\'Sİ 2018 YILINDA YÜZDE 40 ARTACAK\"

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Şimşek, \"2017 yılına ilişkin göstergeler yıl genelinde yüzde 5,5 seviyesinde büyüme oranının yakalanabileceğine işaret etmektedir. Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde de uygulayacağımız reformlar sayesinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme politikası hedefliyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl büyüme hedefi yüzde 5,5 düzeyinde öngörülüyor\" dedi.

Enflasyon değerlerine ilişkin Şimşek, \"2017 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,5 olacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesi beklenmektedir. Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde enflasyonun kademeli olarak iyileşerek yüzde 5 seviyesine gerilemesini hedefliyoruz\" diye konuştu.

\"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİMİZİN 13 BİN DOLARI AŞACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ\"

Orta Vadeli Program dönemi sonunda kişi başı milli gelirin 13 bin doları aşacağının tahmin edildiğini belirten Şimşek, \"2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program dönemi sonunda, kişi başı milli gelirimizin 13 bin doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bu seviye, bugün itibarıyla Dünya Bankası tanımına göre, üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik değerin üzerindedir\" ifadelerini kullandı.

\"İŞSİZLİK ORANININ BU YIL YÜZDE 10,8 GELECEK YIL YÜZDE 10,5 OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ\"

İşsizlik oranına ilişkin Şimşek, \"İşsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8 gelecek yıl yüzde 10,5, 2019\'da yüzde 9,9 ve 2020\'de yüzde 9,6 olmasını öngörüyoruz\" dedi.

\"PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞUN SÜRMESİ BEKLENİYOR\"

Şimşek, \"Cari açık/GSYH\'nin bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,3, 2019\'da yüzde 4,1, 2020\'de yüzde 3,9 olacağını tahmin ediyoruz. Merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH\'nin bu yıl yüzde 2,0, 2018-19\'da yüzde 1,9, 2020\'de yüzde 1,6 olmasını hedefliyoruz. Para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesi bekleniyor\" açıklamasında bulundu.

\"2017 YILINDA BÜTÇE AÇIĞININ 61 MİLYAR TL KALACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ\"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, \"2017 yılında bütçe açığının 61 milyar TL kalacağını tahmin ediyoruz. Binek otomobil MTV\'si 2018 yılında yüzde 40 artacak. MTV\'de aracın vergisiz değeri de dikkate alınacak. Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergi yüzde 10\'dan yüzde 20\'ye çıkacak. Sigara kağıdından özel tüketim vergisi alınacak. Kamuya 2018 yılında 74 bin personel alınacak\" dedi.



