Başbakan Yardımcısı Şimşek: Anayasa değişikliği ile yönetimde istikrar sağlanacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Türkiye'de Anayasa değişikliği ile yönetimde istikrarın sağlanacağını ve bunun bir reform olduğunu” savundu. "Yeni modelde meclis fonksiyonu itibariyle daha güçlü hale gelecek" iddiasında bulunan Şimşek, "Anayasa değişikliği ile aslında mevcut sistemden, yönetimde istikrar boyutu ile daha ileri gidebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek, Start Up Dergisi tarafından desteklenen, Fintech İstanbul ve Bizz Consulting tarafından düzenlenen Fintech Forum'16'da yaptığı konuşmada, fintech ekosisteminin oluşturulması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde yaptıkları çalışmalardan bahseden Şimşek, fintech ile ilgili, ekosistemin bütün oyuncularının iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi.

"Yeni modelde meclis fonksiyonu itibariyle daha güçlü hale gelecek"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, siyasi istikrar konusunun sağlam bir şekilde teminat altına alınması gerektiğini söyledi.

"Burada korkularınız olabilir, ama şunu net olarak söylüyorum; Türkiye'nin, siyasi istikrarı teminat altına alacak bir Anayasa değişikliğinin arifesinde olması sizi korkutmasın." diyen Şimşek, Türkiye'de Anayasa değişikliği ile yönetimde istikrarın sağlanacağını ve bunun bir reform olduğunu iddia etti.

Şimşek, milletin desteğini alan bir Cumhurbaşkanının kendi ekibini serbest bir şekilde oluşturacağını ve 5 yıllığına programını uygulayabileceğini, bunun çok önemli olduğunu savundu.

"Burada bir anlamda koalisyon riskini sıfırlayan bir model olması hasebiyle bile tek başına bunun Türkiye için bir kazanım olduğuna inandığını" söylen Şimşek, yeni modelde Meclis'in fonksiyonu itibariyle daha güçlü hale geleceğini öne sürdü. Mehmet Şimşek, çünkü Cumhurbaşkanı'nın yasa teklifinde bulunamayacağını, güçlü grubu varsa bunu yapabileceğine dikkati çekerek, "Aslında mevcut sistemden, yönetimde istikrar boyutu ile daha ileri gidebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Temsilde adalet meselesine de değinen Şimşek, yüzde 10 olan barajın da yumuşatılabileceğini ya da kaldırılabileceğini bildirdi.

"Son yıllarda Türkiye, büyük stres testlerinden geçti"

Mehmet Şimşek, yapısal dönüşümün çok kritik olduğunu, Türkiye'nin çok ciddi yapısal sorunlarını aslında 2000'li yılların başında çözdüğünü söyledi.

O dönem Türkiye'nin imkansız gibi görünen birçok konuda inanılmaz mesafe katettiğini belirten Şimşek, "Çok değil 14-15 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar enflasyonu tek haneye indirmek bir hayaldi. Enflasyonu tek haneye indirme hayali gerçekleşti, bu kurumsal reform ve doğru uygulamalar sayesinde." dedi.

Şimşek, o dönemde kamu maliyesi ve borç sürdürülebilirliği meselesinin en can alıcı noktalar olduğunu anımsattı.

O dönemde devletin 1970'li yılların sonunda olduğu gibi iflas eder diye bakıldığını aktaran Şimşek, "Bugün Türkiye'nin bu endişeleri tamamen ortadan kaldırmayı başardığını, bugün kamunun brüt borç stokunun milli gelire oranının yüzde 27,5 olduğunu, son yıllarda bütçede denge sağlanarak fazla verildiğini" dile getirdi.

Şimşek, bunun önemli bir başarı olduğunu, bazı ülkelerin bunu yapamadığını hatırlatarak, "Yanı başımızdaki bazı ülkeler, Avrupa'dan aldıkları çok büyük desteklere rağmen, o faiz dışı fazlayı sağlayıp, borcu sürdürülebilir bir patikaya oturtamadılar ama Türkiye bunu başardı." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'nin büyük stres testlerinden geçtiğini anlatan Şimşek, sistemin güçlü bir şekilde konumunu koruduğunun, büyük direnç gösterdiğinin altını çizdi.

"Bir miktar odaklanmak, bir miktar da zaman gerekiyor"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin katma değer zincirinde yukarı çıkmayı başarabileceğini söyledi.

Türkiye'nin birçok sorunu çözdüğünü ama çözebileceği birçok sorununun bulunduğunu ve bunların hepsinin çözümünün olduğunu savunan Şimşek, "Bir miktar odaklanmak, bir miktar da zaman gerekiyor." dedi.

Şimşek, "reform yapmanın zor olduğunu ama imkansız olmadığını" söyledi.

Bir an önce Anayasa değişikliğinin aradan çıkması, hemen akabinde de diğer reformların çok güçlü bir şekilde uygulanması gerektiğini savunan Şimşek, 2016 yılının çok sıkıntılı bir yıl olduğunu, ona rağmen birçok reform yapıldığına işaret ederek, yapılan reformları anlattı.

Şimşek, istihdamı artırmanın önemine işaret ederek, "İstihdamı nasıl artıracağız? Tabi ki daha hızlı büyüyerek. Ama bazen hızlı büyümek de yetmiyor. Sizin iş gücü piyasasında da reform yapmanız gerekiyor. İşte iş gücü reformunun neredeyse yarısını mayıs ayında yaptık." diye konuştu.