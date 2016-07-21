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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: 1000'den fazla kamu görevlisi firar etti

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda 6 bin 823 asker gözaltına alınmıştı

21 Temmuz 2016 18:58

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak Reuters'a konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 1000'den fazla kamu görevlisinin firari olduğunu belirtti.

Öte yandan darbe girişiminin ardından ülke çapında sürdürülen operasyonlara ilişkin son bilançoyu da açıklayan Numan Kurtulmuş “Olaylarda 241 kişi hayatını kaybetti, bin 537 kişi yaralandı. 9 bin 194 kişi gözaltına alındı. 2 bin 592 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 2 bin 277 hakim ve savcı gözaltına alındı, bin 270’i tutuklandı, 730’u gözaltında. Gözaltına 6 bin 823 asker alındı. Bunlardan bin 457’si tutuklandı. 246’sı adli kontrol ile serbest bırakıldı, 87’si doğrudan serbest kaldı" dedi.

 

 

 

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