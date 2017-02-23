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Medya

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan medyaya: Ayaklarını denk almak zorunda kalacaklar!

"Ben bunu söylediğim zaman bazıları eleştirdiler ama kusura bakmayın..."

23 Şubat 2017 20:42

Medya ve Terör Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, medyaya yönelik açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, medya için, "Ayağını denk almak zorunda kalacaklar" dedi.

Kurtulmuş, medyaya yönelik şu sözleri söyledi:

"Terörün propaganda gücüne karşı medyanın uyanık olması lazım. Çok açık söylüyorum, medya bu konuda inşallah bundan sonra, mecburen ayağını denk almak durumunda kalacak. Ben bunu söylediğim zaman bazıları eleştirdiler ama kusura bakmayın, bu kadar terörle mücadele eden bir ülkede medya 'dingonun ahırı' değildir. Medyada herkes istediği gibi, istediği şekilde, terör örgütlerinin lehine olacak şekilde işler yapamaz. Hala bazı medya kuruluşlarımızda terör örgütlerinin terminolojisi kullanılıyor. Efendim milis gibi, başkan gibi, imam gibi, bilmem kimin imamı, ne imamı ya? Bilmem kimin başkanı, ne başkanı? Terör örgütü de onu istiyor."

"Biz falancanın imamı diye söylediğimiz zaman, Pensilvanya'da oturan canibaşı da elini ovuşturuyor. 'Ne güzel' diyor, 'bizim adamlar bir kere daha gündeme geldi'. Toplumun kabul ettiği terminoloji üzerinden terör örgütlerini tanımlamamamız lazım. Terör örgütlerinin başkanı, temsilcisi vs.si imamı olmaz. Bunlar teröristtir. Bunların hepsi ister PKK'lı, ister DEAŞ'lı, ister FETÖ'cü olsun bunların hepsi insanlık düşmanı birer cinayet çetesidir."

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