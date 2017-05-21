Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan 'kabine değişikliği' açıklaması

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP'de gerçekleşecek olağanüstü kongre sonrası yapılması beklenen kabine değişikliği ile ilgili olarak "Gerekirse Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılır" dedi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"2019'a kadar 2 yıl süremiz var ama siyaset bu kadar vakit kullanmayı mümkün kılmaz. Uyum yasalarını çıkarmak, geçiş sürecinin gerektirdiği adımları atmak, bütün bunları götürecek olan da AK Parti kadrosu. Bu kongrenin en önemli amacı da bu. AK Parti yeni dönemi taşımaya hazırdır."