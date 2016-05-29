Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Takvim birliği ümmetin birliğidir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Rüyet-i hilal ya da takvim birliğinin sağlanması meselesi siyasi bir mesele değildir. Bu, milletin, ümmetin birliğinin pratik göstergelerinden birisidir." dedi.

Numan Kurtulmuş, Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'ndeki konuşmasında, 'Allah imkan verdiği ölçüde, her vesileyle hem İslam’a hem de İslam ümmetine hizmet etmeye devam edeceklerini' söyledi.

Dünyanın neresinde, hangi İslam toplumunun ne problemi varsa, bunun aynı zamanda Türkiye’nin problemi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Müslümanların problemlerine deva olmaya, Müslümanların birikmiş sorunlarını çözmeye çalışmanın Türkiye’nin ve Türkiye’yi yönetenlerin öncelikli vazifelerinden biri olduğunu belirtti.

Bunun Türkiye’ye zaman zaman siyasi, zaman zaman da ekonomik olarak birtakım yükler getirmiş olabileceğini aktaran Kurtulmuş, “Ama bu karşılaştığımız, karşılaşacağımız siyasi ve ekonomik yüklerin hiçbirine aldırış etmeden, nerede mazlum milletlerin, Müslüman toplulukların Türkiye’den bir talebi varsa, bu talepleri karşılamayı bir vazife olarak kabul eder, bununla birlikte ortaya çıkan bütün sorunları göğüslemeyi de üzerimize bir sorumluluk olarak alırız.” diye konuştu.

İslam coğrafyasının, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere, derin fay hatlarının kırılmasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kurtulmuş, “Hiç kuşkusuz bunu dışarıdakiler desteklemiyorlar mı? Destekliyorlar. Ama İslam dünyası, iki derin fay hattının çatışmalarının içerisinde boğuşuyor. Bunlardan birisi, etnik çatışmalardır. İslam coğrafyası, farklı etnik kökenden insanların etnik kimlikleri üzerinden çatışmalarını bugün en derin şekilde yaşıyor. Ortadoğu’nun nüfus olarak en kalabalık dört halkı Türkler, Kürtler, Araplar ve Farisiler, bugün etnik olarak ciddi bir ayrışmanın eşiğindedir. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmak için üzerimize düşen, tevhidi gerektiren her türlü işi, sözü ortaya koymak durumundayız.” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, herkesin İslam'ın birliğini mezhep, meşrebi farklılıkların ayrıştırmaması ve etnik kökenlerin insanları birbirinden ayırmaması gerektiğini söylerken ayrı düşüldüğünü ifade ederek, bunu ortadan kaldıracak en önemli sebeplerden birinin de İslam'ın pratik anlamdaki birliğini ortaya koyabilmek olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, tevhidin, söylemesi kolay, gerçekleştirilmesi zor bir iş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Irak'taki mezhebi parçalanmışlığı çok kolay bir şekilde siyaseten birleştirmek mümkün olmayabilir. Suriye'de 5 yıldır devam eden savaşı, acımasız bir şekilde halka yapılan zulümleri, eziyetleri, işkenceleri bir günde durdurmak mümkün olmayabilir ama çok somut, oruç tutan, namaz kılan ve Allah'a inanan herkesin pratik olarak hayatında yaşadığı bir şeyi bu toplantılarla gerçekleştirmenin o kadar zor olmadığı kanaatindeyim. Ancak rüyet-i hilal meselesini, takvim meselesini ve buna benzer İslam ümmetinin birliğini sağlayacak, amellerimize ve günlük icraatlarımıza ilişkin meseleleri siyasi mesele gibi görmeye başlarsak hiç şüphesiz ki bunların çözümünde de zorlanacağımız açıktır. Rüyet-i hilal ya da takvim birliğinin sağlanması meselesi siyasi bir mesele değildir. Şu ülkenin ilim heyetinin söylediğini kabul etmek, bu ülkenin ilim heyetinin söylediğini kabul etmek, o ülkenin siyaseten söylediklerinin etkisi altına girmek anlamına gelmez. Bütün kardeşlerimizin bu meseleyi siyasetin dışında görerek ama siyasi birliğimize de vesile olacak önemli bir ilmi vesile olarak ele almaları şarttır, farzdır, vaciptir. Bu meseleyi siyasetin dışında görmemizi istirham ediyorum. Bu, milletin, ümmetin birliğinin pratik göstergelerinden birisidir."