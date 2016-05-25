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Politika

65. Hükümet’in sözcüsü Numan Kurtulmuş oldu

4. kez Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Kurtulmuş, 64. Hükümet'te de hükümet sözcülüğü görevi yapmıştı

25 Mayıs 2016 23:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65. Hükümet'te bakanlık görevini yürütecek isimlerin Beştepe'deki toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası görev dağılımı belli olurken hükümet sözcüsü tekrar Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş oldu. 

Kurtulmuş, 62. Hükümet'ten beri başbakan yardımcılığı görevini üstlenirken, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde de hükümet sözcülüğü yapmıştı.

Başbakan yardımcılarının görevlerinin de belirlendiğini açıklayan Kurtulmuş, görevlendirmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Başbakan Binali Yıldırım kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar, MGK Genel sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, TOKİ Başkanlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği. 

 

Nurettin Canikli

 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin görevleri; TBMM ile ilişkiler, reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi.  

 

Mehmet Şimşek

 

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in görevleri; Hazine Müsteşarlığı, TC. Merkez Bankası, TC. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası. 

 

Tuğrul Türkeş

 

Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in görevleri; Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması kabulü halinde bu tavsiye kararanlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi. Kıbrıs ile  koordinasyon işleri, Medeniyetler  İttifakı Projesi'nin yürütülmesi, 100. Yıl anmaları ile ilgili konuların koordinasyonu.  

 

Veysi Kaynak

 

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın ana görevi; İnsan hakları ile ilgili kurullar ve koordinasyonu. 

 

Numan Kurtulmuş

 

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un görevi, hükümet sözcülüğü, Kamu diplomasisi ile ilgili işleri yürütülmesi ve Danıştay ile ilgili ilişkiler,  Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Radyo Televizyon Üst Kurulu." 

 

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