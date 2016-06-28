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Politika

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Gümrük Birliği anlaşmasını gözden geçirmemiz zorunludur

Başbakan Yardımcısı, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararını değerlendirdi

28 Haziran 2016 10:26

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararına ilişkin olarak, "Türkiye'nin mevcut durumda ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını gözden geçirmesi zorunludur" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı dün (27 Haziran 2016) gerçekleşen basın toplantısında AB ve Britanya'nın ayrılık kararına dair şunları söyledi:

"AB'nin üzerinde düşünmesi gereken önemli konulardan birisi, bu karara zemin oluşturan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı konusunda Avrupa'nın ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. İngiliz siyasetiyle ilgili değil, AB'nin geleceğiyle ilgili önemli bir konudur.

"Yıllar önce bu tehlikeyi gündeme getirmiştik. Dünyadaki en önemli ve en başarılı entegrasyon çabası AB'dir. Avrupa Birliği devlet mekanizmanlarına sahiptir. Ama bu birliği kendi içerisinde ortak bir ordusu olması mümkün olmazsa, AB'nin dağılacağını söylemiştik. Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizini çözememesi, AB'nin sorun çözme kabiliyetinin zayıfladığının göstergesiydi."

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