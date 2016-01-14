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Politika

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi

14 Ocak 2016 11:31

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Emniyet Amirliği ve emniyet mensuplarının ailelerinin bulunduğu lojmanlara   düzenlenen bu terör saldırısı kalleşçedir" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Diyarbakır'da gece yarısı meydana gelen hain saldırıyı lanetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Emniyet Amirliği ve Emniyet mensuplarının ailelerinin bulunduğu lojmanlara düzenlenen bu terör saldırısı kalleşçedir. Bu hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hain saldırıda yaralanan ve tedavileri süren yaralı emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

 

 

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