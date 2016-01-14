Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Diyarbakır'daki saldırıyı kınadı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Emniyet Amirliği ve emniyet mensuplarının ailelerinin bulunduğu lojmanlara düzenlenen bu terör saldırısı kalleşçedir" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Diyarbakır'da gece yarısı meydana gelen hain saldırıyı lanetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Emniyet Amirliği ve Emniyet mensuplarının ailelerinin bulunduğu lojmanlara düzenlenen bu terör saldırısı kalleşçedir. Bu hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hain saldırıda yaralanan ve tedavileri süren yaralı emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."