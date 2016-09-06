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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: ABD yönetiminin darbe ile bağlantısı olduğunu düşünmüyoruz

Süleyman Soylu, “Darbenin arkasında ABD var” demişti

06 Eylül 2016 22:27

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "ABD yönetiminin darbe ile bağlantısının olduğunu düşünmüyoruz, Fetullah Gülen sorumlu. Bizim beklentimiz ya onu iade etmesi ya da iade süreci sonuçlanıncaya dek gözaltına alması" dedi.

Efkan Ala’nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesiyle yerine geçen Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yaparken darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu savunmuştu. Soylu, "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var" demişti. Daha sonra ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu tür açıklama ve imaların Türk-ABD ilişkilerini zedeleyeceğini belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ABD ile bağlantısının sorulması üzerine, Kurtulmuş şu değerlendirmede bulundu: 

"15 Temmuz'daki darbe girişiminin Pensilvanya'da yaşayan Gülen ile bağlantılı olduğuna yönelik güçlü kanıtlarımız var. Ordudaki bir grup, askeri darbe girişiminde bulundu ancak halkın cesareti, gösterdiği direnç Türk demokrasisini kurtardı. Ordudaki darbecilerin Fethullah Gülen ile güçlü bağlarının olduğuna yönelik çok fazla kanıtımız var."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye, ABD yönetiminin darbede rolünün olduğuna inanmıyor, değil mi?" şeklindeki soruya ise "Hayır, ABD yönetiminin darbe ile bağlantısının olduğunu düşünmüyoruz, Fetullah Gülen sorumlu. Bizim ABD yönetiminden beklentimiz ya onu iade etmesi ya da iade süreci sonuçlanıncaya dek gözaltına alması" cevabını verdi.

ABD ile Türkiye arasında hukukçulardan oluşan ikili bir komisyon oluşturulduğunu ve her iki tarafın da bu konu üzerinde çalıştığını anlatan Kurtulmuş, ABD'li yetkililere çok fazla kanıt gönderdiklerini, dosyaların ABD yargısının elinde olduğunu ve iade sürecinin zaman alacağını ifade etti.

 

Soylu, “Darbenin arkasında ABD var demişti”

 

Efkan Ala’nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesiyle yerine geçen Süleyman Soylu,  darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu savunmuştu. Soylu, "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu. Biz ABD'ye aylardır Fethullah Gülen konusunda bir mesaj veriyoruz. ABD bize Fethullah Gülen'i vermek zorundadır" demişti.

Kerry, “İkili ilişkiye zarar verir” demişti

 

ABD, Türkiye'deki bazı hükümet yetkililerinin darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu tür açıklama ve imaların Türk-ABD ilişkilerini zedeleyeceğini belirttiği aktarıldı.

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