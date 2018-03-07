Başbakan Yardımcısı: Kimyasal hadım yasalaşacak, suçlunun iş yerine bilgi verilecek

Önceki gün Bakanlar Kurulu’nda ele alınan çocuk istismarına ilişkin düzenlemenin gelecek hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son Bakanlar Kurulu’nda çocuk istismarını önlemeye dönük olarak 6 bakandan oluşan bir komisyon oluşturulmuştu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında oluşan komisyon, çalışmalarını son aşamaya getirdi. Düzenleme, kimyasal hadımın yasallaşması, cinsel istismar suçu işleyen kişinin iş yerine konu hakkında bilgi verilmesi gibi maddeleri içeriyor.

Bakan Ağbal'ın yaptığı sunumda yapılacak düzenlemede şu konulara dikkati çekildi:

Kimyasal hadım

Yasanın cinsel saldırı suçlularının ‘tıbbi tedaviye tabi tutulacağına’ dair maddesi revize edilecek. Yeni düzenlemeyle yasada tedavinin tanımı, sınırı ve kapsamı açık bir şekilde yer alacak. Böylece kimyasal hadım yasalaşacak.

İyi hal yok

Mahkemelerde, suçlu bulunan kişi hakkında verilebilen iyi hal indirimi, çocuğa yönelik istismar-cinsel saldırı suçlarında uygulanmayacak.

Kademeli ceza

Çocuk istismarına karşı kademelendirilmiş bir ceza belirlenecek. 12 yaş altında çocuklara cinsel istismara uğramışsa en ağır ceza verilecek. Soruşturma gizli yürütülecek.

Test yapılacak

Çocuklara hizmet veren alanlarda faaliyet gösteren kişilere psikoteknik test uygulanacak. Kreş, okul, Kuran kursu, yurt, spor salonu gibi yerlerde, testten geçemeyen çalıştırılmayacak. Bu kişiler devlet memuru, hâkim-savcı gibi görevlerde bulunamayacak.

İstihdam ve ikamet yasağı

İstismarcılar; okul servisi, okul kantini, çocuk yurdu, kreş, çocuk kulübü, oyun salonu, internet kafe gibi yerlerde istihdam edilmeyecek ve bu gibi işletmeleri açamayacak. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte takibi zorunlu hale getirilecek. İstismardan hüküm giymiş olanlar çocukların yoğun bulunduğu okul, yurt yakınlarında ikamet edemeyecek. Bu kişiler belirli periyotlarla adres bildiriminde bulunacak. Elektronik kelepçeyle takip hâkimin takdirine bırakılacak. Suçlu, özel sektörde çalışıyorsa kamuda olduğu gibi iş yerine bilgilendirme yapılacak.

Çocuk istismarından suçlu kişi cezasının infazından sonra da takip edilecek. Adresleri ve kimlik bilgileri, güvenlik birimlerinde bulunacak istismarcı, hayatı boyunca kontrol altında tutulacak.

Risk haritası

Risk araştırmaları yapılacak ve bu araştırmalar her yıl tekrar edilecek ve risk haritaları çıkarılacak. Eğitim müfredatında, Diyanet İşleri’nin eğitim programlarında cinsel istismar konusuna yer verilecek. Medyanın istismar olaylarıyla ilgili yapacağı haberler için ortak dil belirlenecek.

"Merkezler artacak"

İstismar mağduru çocukların korunmasına yönelik geliştirilen ve 28 ilde bulunan Çocuk İzlem Merkezlerinin sayısı artırılacak.

Yurt dışı yasağı

Hakkında çocuğa karşı istismar suçlamasıyla soruşturma yürütülen kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulabilecek.