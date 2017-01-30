Başbakan Yardımcısı Kaynak: Diktatör arayanlar CHP’nin tarihini iyi okumalı!

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak “Diktatörlük geliyor” diyenlerin "iftira attığını" söyleyerek, “Diktatör arayanlar CHP’nin tarihini iyi okumalı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi bir diktatörlük tarihidir" görüşünü öne sürdü.

"Şimdiki cumhurbaşkanı

yetkileri inanın ki Trump’ta yok"

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta partisinin gençlik teşkilatının düzenlendiği etkinlikte konuşan Kaynak, referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda cumhurbaşkanının yetkilerinin azalacağını ve artık ‘sorumlu’ olacağını söyledi.

Kaynak sözlerine şöyle başladı:

“Cumhurbaşkanı mevcut sistemde 1980 ihtilalini yapan Kenan Evren’e göre dizayn edildiği için sayfalarca dolu yetkisi var. Şimdiki cumhurbaşkanının yetkileri inanın ki Trump’ta yok, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı tek başına verdiği kararlardan dolayı yargılanamaz. Tek başına imza attığı o kararlar idari ve adli yargıya götürülemez. Sadece tam tarifi yapılmamış ‘vatana ihanet’ suçuyla yargılanabilir.”

"Bu sistem daha mı demokrat?"

Getirilmek istenen sistemin cumhurbaşkanını, bakan, milletvekili ve tüm yurttaşlar gibi ‘sorumlu’ hale getirdiğini savunan Kaynak, “Normal vatandaş gibi. Şu andaki sistemde, cumhurbaşkanı çıkarsa silahını, bir adamı alnından vursa ve öldürse yargılanamaz. Bu mu demokrasi? Bu sistem daha mı demokrat?” diye konuştu.

"Hayır, çok partili hayata siz engel oldunuz"

CHP’ye “Diktatör arayanlar kendi tarihlerine bakmalılar” diyerek seslenen başbakan yardımcısı, ‘kendisini onayladığı’ sözlerini şöyle bitirdi: “Evet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi bir diktatörlük tarihidir. Şimdi övünüyor CHP’liler ‘Çok partili hayatı biz getirdik.’ Hayır, çok partili hayata siz engel oldunuz, iptal ettiniz. 1946’da dayanamadığınız için, dünyanın 2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra girdiği büyük ekonomik bunalım için mecbur kaldınız. 1924’te CHP’den başka partiler var. Birçok parti var. Serbest Fırka vardı, Kazım Karabekir’in kurduğu parti vardı. Tekrar ediyorum diktatör arayanlar CHP’nin tarihini iyi okumalı.”