T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Yardımcısı İşler: Saçmasapan iddialar

Kılıçdaroğlu'nun 'AKP'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olur' ifadesini eleştiren Başbakan Yardımcısı İşler, 'Bu ifade komik bir ifade, aynı zamanda tehdit ifadesi' dedi

03 Mart 2014 14:57

Gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, ortaya atılan iddiaların saçmasapan olduğunu söyleyerek Türkiye'yi tehdit eden bu yapıdan kurtulmak için herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün akşam Bülent Arınç'ın "Paralel yapı Başbakan'a şantaj yaptı" sözlerini destekleyen bir açıklama yapan İşler, 'paralel yapı'nın devletin bekasını tehdit ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ettiğini söyledi.

"Dershane bahanesi ile işi şantaj kadar götürdüler" diyen İşler, "AK Parti'nin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesini istemeyen bir takım işbirlikçiler 2011'de düğmeye bastılar. Sayın Başbakanımız'ı tehdide ve şantaja kadar götürmüşler olayı. 2011'de CHP'yi de tehdit etmişlerdi. O zaman CHP'nin genel başkanını koltuğundan etmişlerdi. Bu artık ülkenin beka sorunu haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit edecek bir yapıya müsaade etmemiz lazım. Herkesin bu mücadelede yer alması lazım, aksi takdirde eğer bunlar bu operasyonlar ve her gün ortaya koydukları bir takım saçmasapan iddialarla sonuç alırlarsa Türkiye kaybedecektir. Hedef Türkiye'nin büyümesinin engellenmesidir. Milletimiz olayın farkındadır, 30 Mart seçimleri bu tezgahın son değerlendirmesi olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'AKP'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olur' ifadesini eleştiren İşler, "Bu ifade komik bir ifade, aynı zamanda tehdit ifadesi. Millete projelerinizi hedefleriniz anlatırsanız millet size oy verir. Ama CHP hiç proje açıklamadı bugüne dek. Yaptıkları tek şey yalan, iftira, kriz çıkarmak. Şimdi de paralel yapıyla kol kola olarak iktidara gelmeye çalışıyor" dedi.

Sarıgül'ün kendisini eleştiren bir vatandaşa yumruk atamasını da eleştiren İşler, "Sarıgül'ün kendisini eleştiren bir vatadaşımıza yumruk atması da çok önemli, aslında bu eleştiriye ne kadar tahammülsüz olduklarını gösterdi. Daha önce de Sarıgül Baykal'la girdiği mücadelede koltujların üzerinde atlayarak yumruklar atmıştı. O günden bu güne hiçbir şey değişmemiş. Kesinlikle eleştiriye tahammüleri yok.

CHP Anayasa Mahkemesi'ne bile doğru bir şekilde başvuramıyor. Bu da CHP'nin ne kadar beceriksiz vizyonsuz olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

başbakan yardımcısıemrullah işlerbaşbakan erdoğanparalel yapıdershane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24