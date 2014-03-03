Başbakan Yardımcısı İşler: Saçmasapan iddialar

Gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, ortaya atılan iddiaların saçmasapan olduğunu söyleyerek Türkiye'yi tehdit eden bu yapıdan kurtulmak için herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün akşam Bülent Arınç'ın "Paralel yapı Başbakan'a şantaj yaptı" sözlerini destekleyen bir açıklama yapan İşler, 'paralel yapı'nın devletin bekasını tehdit ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ettiğini söyledi.

"Dershane bahanesi ile işi şantaj kadar götürdüler" diyen İşler, "AK Parti'nin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesini istemeyen bir takım işbirlikçiler 2011'de düğmeye bastılar. Sayın Başbakanımız'ı tehdide ve şantaja kadar götürmüşler olayı. 2011'de CHP'yi de tehdit etmişlerdi. O zaman CHP'nin genel başkanını koltuğundan etmişlerdi. Bu artık ülkenin beka sorunu haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit edecek bir yapıya müsaade etmemiz lazım. Herkesin bu mücadelede yer alması lazım, aksi takdirde eğer bunlar bu operasyonlar ve her gün ortaya koydukları bir takım saçmasapan iddialarla sonuç alırlarsa Türkiye kaybedecektir. Hedef Türkiye'nin büyümesinin engellenmesidir. Milletimiz olayın farkındadır, 30 Mart seçimleri bu tezgahın son değerlendirmesi olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'AKP'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olur' ifadesini eleştiren İşler, "Bu ifade komik bir ifade, aynı zamanda tehdit ifadesi. Millete projelerinizi hedefleriniz anlatırsanız millet size oy verir. Ama CHP hiç proje açıklamadı bugüne dek. Yaptıkları tek şey yalan, iftira, kriz çıkarmak. Şimdi de paralel yapıyla kol kola olarak iktidara gelmeye çalışıyor" dedi.

Sarıgül'ün kendisini eleştiren bir vatandaşa yumruk atamasını da eleştiren İşler, "Sarıgül'ün kendisini eleştiren bir vatadaşımıza yumruk atması da çok önemli, aslında bu eleştiriye ne kadar tahammülsüz olduklarını gösterdi. Daha önce de Sarıgül Baykal'la girdiği mücadelede koltujların üzerinde atlayarak yumruklar atmıştı. O günden bu güne hiçbir şey değişmemiş. Kesinlikle eleştiriye tahammüleri yok.

CHP Anayasa Mahkemesi'ne bile doğru bir şekilde başvuramıyor. Bu da CHP'nin ne kadar beceriksiz vizyonsuz olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.