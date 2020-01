Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye gökleri çok ihmal etti (2)

\'\'TÜM EKONOMİK FAALİYETLERİN YÜZDE 52\'Sİ MARMARA BÖLGESİNDE OLUYOR\'\'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye’nin kapsam bakımından en büyük sınav ve belgelendirme merkezi olan MESYEB’in ve BUTEKOM’un yeni kompleksini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı\'na katılan Işık, burada konuştu. Işık, \'\' Dünyada olup bitenler Bursa’yı doğrudan etkiliyor. Uyum ve birlik, beraberlik olmazsa sonuç olmaz. Bursa’da aynı yöne bakma, aynı hedefe odaklanma anlayışı her türlü takdirin üzerinde. Türk ekonomisinin, Türkiye’deki tüm ekonomik faaliyetlerin yüzde 52’si sadece Marmara bölgesinde oluyor. Bu bir açıdan sıkıntılı bir açıdan da Türkiye’nin ağırlık merkezinin burasının olduğunu gösteriyor. İmalat sanayinin tek başına Bursa yüzde 7.7’sini karşılıyor. Bu Bursa’nın Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Şu anda otomotivde işler iyi. Bu sizler için de Türk ekonomisi için de önemli bir konu. Bilim Sanayi Teknoloji dönemimde Bursa’ya ayrı bir önemim vardı. Kocaeliliyim ama Bursa benim için hiçbir zaman Kocaeli’nden farkı olmadı. Bursa için ne yapsak azdır anlayışı ile hareket ettik. 40 milyar dolarlık bir ihracat hedefi de Türkiye’nin 2023 hedef için de çok önemli” diye konuştu. Işık şöyle devam etti:

\"Türkiye’nin her yıl 1 milyon insanı çalışma yaşına giriyor. Bunların bir kısmını çalışmıyor diye değerlendirirsek her yıl 700-800 bin insana iş bulmak zorundasınızdır. İstihdam öncelikli kalkınmayı ikinci plana atamayız. Katma değeri yüksek ürünlerle kalkınma hamlemizi sürdürmek önemli. Potansiyeli en yüksek illerin başında da Bursa geliyor. Yıkıcı teknolojiler ile yapıcı teknolojiler at başı gidiyor. Böyle bir dünyada sadece bugüne odaklanmak yetmiyor. Gelecekte sektörlerinizde hangi teknolojiler kullanılacak buna önem vermek zorundayız. Otomotiv güzel bir örnek. Bundan 10 yıl önce elektrikli otomobil realize olacak çok güçlü bir sinyal vermiyordu. Çok firma da ciddiye almıyordu. Artık otomotiv sektöründe paradigma değişimi var. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu anda otomobillerde kullanılan parçalar artık kullanılmayacak. Bu Bursa’yı etkiler. Elektronik aksamın ve yazılımın ağırlığı artıyor. Mekanik aksamın azaldığı bir süreçte biz ısrarla mekanik aksam üreteceğiz dersek süreci yönetemeyiz.\"

\'\'BİZ ARA ELAMAN, DÜNYA ARANAN ELAMANI KONUŞUYOR\'\'

Dünyada doludizgin olarak dijital çağın içine doğru gidildiğini ifade eden Işık, “Şu anda Facebook’un piyasa değeri 62 milyar dolara çıkmış. Bütün teknoloji alanlarında değişim yaşanıyor. Bu noktada değerlendirmeler yapmak bizi geleceğe hazırlayacak. Aksi takdirde biz dünyanın gerisinde kalma riski ile karşı karşıya geleceğiz. Biz hala çıraklık eğitimini konuşuyoruz, dünya beceri eğitimini konuşuyor. Biz ara eleman, dünya aranan elemanı konuşuyor. Her şeyi hükümetten bekleme anlayışını kenara bırakıp, nitelikli insan kaynağına nasıl ulaşabiliriz konusuna kafa yormak zorundayız” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık’ın konuşmaları ardından Ağustos ayı Meclis Toplantısı sona erdi.