Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye gökleri çok ihmal etti

Berktuğ ÖNCÜ - Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, \'Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi\'nin temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İstikbal Göklerdedir’ demiş. Ama maalesef Türkiye, gökleri çok ihmal etmiş. Biz de bu ihmali ortadan kaldıracak bir projeye imza atıyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından \'Gökmen Projesi\' kapsamında yaptırılacak Türkiye\'nin ilk uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi\'nin (GUHEM) temel atma törenine katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle yaptırılacak merkez, 13 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek. TÜBİTAK tarafından da desteklenen ve içinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM, 125 milyon liraya mal olacak. Projesi tamamlanan GUHEM\'in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan düzenekler ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörleri yer alacak. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu katta yer alacak yer çekimsiz alan ile merkeze gelen ziyaretçiler yer çekimsiz ortamı tecrübe edebilecek.

Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bursa\'nın kendisini çok heyecanlandıran bir şehir olduğu ve çok hayırlı bir işin temelinin atıldığını belirtti. Işık, \'\'3.5 yıl önce burada Bilim ve Teknoloji Merkezi\'ni açtık. Buraya gelirken arkadaşlarıma sorduğumda her yıl 150 bin öğrencinin buraya geldiğini öğrendim. Bu inanılmaz bir güzellik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, \'İstikbal göklerdedir\' demiş. Ama maalesef Türkiye, gökleri çok ihmal etmiş. Biz de bu ihmali ortadan kaldıracak bir projeye imza atıyoruz. Türkiye birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimini kaçırdı. Biz hep geriden takip etmeye mecbur kaldık. İlk defa dördüncü sanayi devrimini yakalama şansımız var ama bu devri de yakalamak için hazır olmamız gerek. Artık tribünlerde seyirci olmaya tahammülümüz yok” dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, çocuklarda merak ve istek duygusu uyandırmak için bu merkezin önemli olduğunu vurgulayarak, “20 yıl sonra Türkiye\'nin uzay ve havacılık ile ilgili en iyi ilini sorsalar emin olun ki Bursa derim. Son dönemde iktidar olarak ciddi hamleler yaptık. Göktürk uydusunu ürettik. Şimdi de TÜRKSAT 6A\'yı geliştirerek 2020\'de uzaya fırlatmayı hedefliyoruz\'\' dedi.

\'UZAY VE HAVAILIK SEKTÖRÜNDE ABD\'DE 260 BİN, TÜRKİYE\'DE BİN ÇALIŞAN VAR\'

Dünyada ki bazı ülkelerin uzay ve havacılık konusunda çalışan sayısını değerlendiren Işık, ABD\'de uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısı 260 bin, Rusya\'da 240 bin, Çin\'de 50 bin, İngiltere ve Fransa\'da 30 bin, İran\'da 5 bin. Bu sayıda malesef ki Türkiye\'de binin altında. Bu gibi tesisler eğer ki 30 yıl önce yapılsaydı, eminim ki tüm zorluklar aşılır, bu rakam en azından İran\'ın üzerine olurdu. Bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koymak zorunda. Bu kadar karmaşık bir dünyada, Türkiye\'nin bu işlerden uzak durması, günlük siyaset tartışmaları ile gün geçirmesi, kötü bir durum. Artık gazetelerde, televizyondan birinci haberlerin uzay ve havacılık olması gerek\'\' diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Fikri Işık ve katılımcılar, butona basarak Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi\'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

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