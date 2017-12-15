Başbakan Yardımcısı Işık: Terörle mücadele ederken, kardeşliğimizi güçlendirelim

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, \"Terörle amansızca mücadele ederken, diğer taraftan terörle mücadelenin tüm boyutlarını dikkate alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Terörle amansız mücadele yaparken kardeşliğimizi de sonuna kadar güçlendirmeyi istiyoruz\" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Iğdır\'a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Enver Ünlü\'yü makamında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık, Vali Ünlü\'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde Iğdır\'a büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Terörle mücadelenin tüm boyutlarını dikkate alan bir yaklaşım sergilediklerini belirten Işık şunları kaydetti:

\"Özellikle terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutları masaya yatıracağız. Bir taraftan terörle amansızca mücadele ederken, diğer taraftan terörle mücadelenin tüm boyutlarını dikkate alan bir yaklaşım sergiliyoruz. İstiyoruz ki terörle amansız mücadele yaparken kardeşliğimizi de sonuna kadar güçlendirelim, Birlik ve beraberliğimizi, aramızdaki duygusal bağlılığı en üst seviyeye çıkaralım. Ülkemizin her bir köşesinin bu ülkeye aidiyet duygusunu, en üst dereceye çıkarmasını sağlayalım. Bununla ilgili yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Daha sonra iş adamlarımızla bir toplantı yapacağız. Daha sonra kanaat önderlerimizle bir ziyaret yapacağız. OSB\'yi ziyaret edeceğiz. Oradaki sanayicilerimizin sorunlarını dinleyeceğiz.\"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, daha sonra kaymakamlar ve emniyet birimlerinin yetkilileriyle \'güvenlik toplantısına\' katıldı.



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