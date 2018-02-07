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Başbakan Yardımcısı Işık: Teröristler adım atamaz hale geldi (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: KAYYUMLA HAKKARİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Hakkari İl Başkanlığı'nda, kendisini karşılayan partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu

07 Şubat 2018 01:38

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: KAYYUMLA HAKKARİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Hakkari İl Başkanlığı\'nda, kendisini karşılayan partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kayyum atanan HDP’li Belediyeleri, PKK terör örgütüne kaynak göndermekle eleştiren Başbakan Yardımcısı Işık, \"Biz Hakkari’ye vatandaşlara hizmet yapılması için Belediye’ye para gönderiyorduk, Onlar ise bu kaynakları terör örgütüne yani dağa gönderiyordu. Türkiye’de 35 yıldır terörle mücadele yapılıyor. Zaman zaman yanlışlıklar oldu. Hakkari’deki vatandaşımız huzur içerisinde bir hayat yaşaması için, birilerinin baskısıyla kepenk kapatmaması için güvenlik güçlerimiz yoğun bir mücadele veriyor. Hiçbir devlet, dağda elinde silahlı bir teröristin gezmesine müsaade etmez, edemez. Bu, bir devlet olmanın karizmasıdır. Devletin bir tek meşru silahlı gücü var. Bunun dışında kim silah taşımaya kalkar, o silahı vatandaşına, askerine, polisine, korucusuna, tutarsa etkisiz hale getirmek devletin görevidir\" dedi.
\'KAYNAKLAR DAĞA GÖNDERİLİYORDU\'
Hakkari\'ye ilk 2009 yılında geldiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Şimdi, sizler burada yaşayan insanlar olarak Hakkari\'yi her dönemlerde biliyordunuz. Son 1,5 yıldan daha azdır görev yapan kayyumla Hakkari\'nin çevresini nasıl değiştiğini sizler görüyorsunuz. Kent merkezindeki caddenin halini daha önce biliyordunuz. Burası karanlık bir caddeydi. Şimdi ise ışıl ışıl olmuş. Esnafı gezdik. Hepsi ‘Allah kayyum başkanımızdan razı olsun’ diyor. Belediyeye gelen kaynak da aynı kaynak. Ankara\'dan çok büyük ilave kaynaklar gelmiyor. Ama şimdiye kadar gelen paralar, halka hizmet için kullanılmadı maalesef. Vatandaşa hizmet için gönderilen kaynaklar, terör örgütüne dağa gönderilirse, böyle olur. Kayyum belediyelerle, hamdolsun şimdi hizmet için gönderilen paralar, artık vatandaşa hizmet olarak dönüyor. Hele hele bölgemizde terör olmasaydı, bu hain herifler, bu milletin birlik beraberliğine kastetmemiş olsaydı Hakkari, Türkiye’de refah seviyesi en yüksek il olurdu\" dedi. 

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