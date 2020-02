Başbakan Yardımcısı Işık sepet ördü, pişmaniye çekti (2)

\'PYD\'Yİ TERÖR LİSTESİNE ALMAMAK GAFLETTİR\'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, partisinin Kandıra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Fikri Işık bölgemizin çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, \"Böylesine bir zorluk ancak Birinci Dünya Savaşı\'ndan sonraydı veya Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanmıştı. Bölgede maalesef hesabı olan, çıkarı olan bir takım güçler var. Kendi güvenliklerini veya kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölgenin bölünmesine parçalanmasına, adeta un ufak edilmesine, adeta katkı veriyorlar ve zemin oluşturuyorlar. Birilerinin güvenliğinin sağlanması için, birilerinin huzurunun bozulması gerekiyor maalesef bunların anlayışında. Bu tabi bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değil. Onun için bölgede aslında Körfez Savaşı\'yla başlayan bir alt üst oluş süreci yaşanıyor. Allah\'a hamd olsun bu güne kadar bu sürecin Türkiye\'ye etkisinin minimum olması için hükümet olarak her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam ediyoruz. Ama özellikle Irak\'tan sonra Suriye\'nin de parçalanması adeta Suriye\'de devlet otoritesinin tamamen kaybolması, önce DEAŞ\'ın şimdi de PYD\'nin bir hakimiyet oluşturma çalışması Türkiye\'nin hem milli güvenliği açısından, hem de bölgenin istikrarı açısından, son derece önemli bir tehdittir\" dedi.

PYD\'nin bir terör örgütü olduğunu söyleyen Işık, konuşmasına şöyle devam etti:

\"PYD bir terör örgütüdür. PKK ne ise PYD o\'dur. Zaten PYD ve onun silahlı terörist unsurları da YPG\'dir. Bunlar yine doğrudan PKK\'nın üst düzeyinden talimat alan ve örgüt hiyerarşisi olarak da onlara bağlı terörist yapılardır. Bu terörist yapının Suriye\'de veya başka bir bölgede bir alan hakimiyeti oluşturması, Türkiye\'nin milli güvenliğine de milli çıkarlarına da doğrudan tehdittir. Bu tehdidin bertaraf edilmesi de Türkiye\'nin en tabii hakkıdır. PKK ile organik bağını bildikleri halde, PYD\'yi terör örgütleri listesine almamak, aslında bunlar için en hafif tabiriyle bir gaflettir. Çünkü terörün iyisi kötüsü olmaz, teröristin iyisi kötüsü olmaz. Terör her yerde terördür. Teröristte her yerde teröristtir. Eğer teröristler arasında ayrım yapmaya kalkarsanız, senin teröristin, onun teröristi, şunun teröristi diye bir ayrım yapmaya kalkarsanız, eninde sonunda o terörist sizin başınıza bela olur, sizi de mutlaka ama mutlaka, bir şekilde rahatsız eder.\"

