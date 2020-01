Başbakan Yardımcısı Işık, mezun olduğu lisede öğretmenlerin gününü kutladı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, mezun olduğu İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ne giderek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutladı.

Başbakan Yardımcısı Işık, Öğretmenler Günü\'nü kutlamak için 1982-1983 eğitim-öğretim döneminde mezun olduğu İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni ziyaret etti. Okulda öğretmenlerle sohbet eden Işık, öğrencilerle birlikte 9-A sınıfında sıraya oturdu. Başbakan Yardımcısı Işık\'ın okul ziyaretine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de eşlik etti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Işık, şunları söyledi:

\"Benim, dersi kaynatmak gibi bir şeyim olmadı. Aksine dersi, derste halletme gibi bir yaklaşımım vardı. Aslında dersi, derste öğrenmek, işin yarısını derste halletmek demektir. Hatta yarısından fazlasını. Daha sonra biraz da çalışmayla dersi geçme imkanı olurdu. Onun için dersi kaynatma gibi bir derdimiz, hiç olmadı. Benim öğrenci arkadaşlara tavsiyem, dersi, derste öğrenmeye çalışmanız. Öğretmeni çok dikkatli dinleyip, konunun mantığını aslında derste kavramanız. Konunun mantığını derste kavrarsanız o zaman çok daha az bir çalışmayla daha rahat konuyu kavrama imkanınız olur. Kendinizi de geliştirmeniz çok kolay olur; ama dersi, derste anlamaya ve kavramaya çalışmazsanız bunu daha uzun zaman harcayarak, kavramak durumunda kalıyorsunuz ya da anlamakta zorluk çekiyorsunuz. O da ciddi bir zaman kaybı oluyor. Moral bozukluğuna neden oluyor. İşte dersleri yetiştirememe, sınavlara yeterince hazırlanamama gibi bir sorunu beraberinde getiriyor. Yani size bir ağabeyiniz olarak tavsiyem, kesinlikli dersi, derste halledin. Öğretmeninizi sınıfta iyi dinleyin, orada işin mantığını kapın, ondan sonrası çok daha kolay.\"

\'ÖĞRETMENLİĞİN TADI, SİYASETTE BİLE YOK\'

Öğretmenliğin tadının ve manevi hazzının siyasette bile olmadığını belirten Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle devam etti:

\"Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü\'nü kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu mesleğin bir mensubu olarak, şu anda fiilen yapmasak bile bir öğretmen olarak dünyada en kutsal mesleğin veya mesleklerden birinin öğretmenlik olduğunu iyi biliyoruz. Her meslek önemlidir. Her mesleğin kendine ait hususiyetleri var. Öğretmenlik mesleği, bunların tamamının dışında. Belki meslekler içerisinde diğer meslek erbabını yetiştiren meslek olduğu için en önemlisi diyebiliriz. Mühendis hesaplama dizayn yapar, mimar bir binayı çizer; ama insanı şekillendiren meslek, öğretmenlik. Öğretmenlik, diğer tüm meslek erbaplarını yetiştiren ve en iyi yetiştiren hatta insanlığı şekillendiren meslek olduğu için benim gözümde de en değerli meslektir. Ben de kısa süre matematik öğretmenliği yaptım. O öğretmenliğin tadı, manevi hazzı, hiçbir meslekte yok siyaset de dahil. Bu meslekte görev yapan çocuklarımızı, ülkemizi ve insanlığın geleceğini şekillendiren siz değerli öğretmenlere her zaman şükranlarımızı sunuyoruz. Bu okul, eski ismiyle İzmit İmam Hatip Lisesi. Benim de mezun olduğum, sınıflarında ders gördüğüm, koridorlarında yürüdüğümüz, koştuğumuz, bahçesinde oynadığımız okulumuz ve bugün özellikle sizleri ziyaret edip, Öğretmenler Günü\'nüzü kutlamak istedim. Sizlere çok çok teşekkürler ediyoruz. İnşallah, bu mesleği sağlıkla sıhhatle afiyetle uzun yıllar icra etmeyi cenab-ı Allah, nasip eder.\"

Başbakan Yardımcısı Işık\'a, ziyareti sırasında, okul kütüğünün ve sınıf geçme defterinin bir örneği hediye edildi.



