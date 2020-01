Başbakan Yardımcısı Işık: En çok Kürtlere zulmeden örgüt PKK ve PYD'dir

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, dün geldiği Şırnak\'ta bugün AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, \"Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen ama en çok Kürtlere zulmeden örgüt PKK ve PYD\'dir\" dedi.

Geceyi 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'nda geçiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bugün sabah saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. \'Şırnak seninle gurur duyuyor\' tezahüratları ile karşılanan Işık, burada yaptığı konuşmada, bazı devletlerin Suriye\'de YPG ve PYD\'yi taşaron olarak kullanıp, bölgenin kontrolünü sağlamayı hedeflediğini belirtti. Aynı tezgâhın Suriye\'de oynanmak istendiğini kaydeden Işık, şunları söyledi:

\"Suriyede bazı yapılar oluşturulup, o yapılar sayesinde bölgenin kontrolünü sağlamayı hedefliyorlar. Bunun için de kendilerine uygun bir taşeron bulup, nasıl Türkiye\'de PKK terör örgütünü taşeron olarak kullanıyorlarsa, Suriye\'de de onun devamı olan YPG ve PYD\'yi taşeron olarak kullanıyorlar. Bunların amacı bölgenin istikrarı, huzuru ve güveni değil, bunların amacı taşeronlar kullanarak vekalet ve vesayet savaşlarıyla bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmak. Türkiye\'den binlerce kilometre uzaklıktaki insanlar için bu çok da önemli olmayabilir veya kendi güvenliğini bölgenin istikrasızlaştırması olarak gören bazı ülkeler için bu gerekli olabilir ama bölgenin asli unsuru olan Türkiye için bölgenin istikrarsızlaştırması kesinlikle kabul edilemez. Biz Suriye\'nin, Irak\'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Biz bu bu topraklardaki Müslüman\'ın, Hristiyan\'ıyla, Yahudi\'siyle, Kürt\'üyle, Türk\'üyle, Laz\'ıyla, Arap\'ıyla, Alevi\'si, Sünni\'siyle kim olursa olsun huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Türkiye\'nin önceliği budur ama birileri önce birtakım taşeronlar oluşturuyorlar ve o taşeronlar vasıtasıyla önce kendi içlerindeki farklı sesleri susturuyorlar.\"

\'EN ÇOK KÜRTLERE ZULMEDEN PKK VE PYD\'DİR\'

YPG\'nin en fazla Kürt öldüren terör örgütü olduğunu belirten Işık, \"Bugün PYD dediğiniz, onun terör örgütü olarak kullandığı YPG en fazla Kürt öldüren terör örgütüdür. Kürtlerin hakkını savunuyoruz diyen ama icraatta da en çok Kürtlere zulmeden örgüt PKK ve PYD\'dir. Bunun en canlı şahidi sizlersiniz Şırnak\'ta. Şu an Suriye\'de kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi siyaset gütmeyen, olaylara kendi gibi bakmayan ki onlar Kürt kardeşlerimizin sahip olduğu değerleri kendi değerleri gibi görmüyor, o değerlerin erozyona uğratılmasını kendilerine misyon olarak görüyorlar, kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi olayları yaklaşmayan herkesi kendilerine düşman bellemişler. Onları ya öldürüyorlar ya da yurtlarından çıkarıyorlar, zulmediyorlar\" dedi.

\'HEP SÖYLÜYORUZ: AFRİN, AFRİNLİLERİNDİR\'

Konuşmasında, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na da değinen Işık, şunları kaydetti:

\"Türkiye\'nin Afrin\'de bu yapının hem Türkiye\'ye hem bölge insanına zulmetmesini engellemek için yaptığı operasyonu da \'Efendim Kürtlere karşı operasyon yapıyorlar\' diye lanse etmeye çalışıyorlar. Hayır, Afrin operasyonu Kürtlere zulmeden PYD\'den Kürtleri kurtarma operasyonudur. Bölgede zulmeden PYD\'den bölgeyi kurtarma operasyonudur. İnşallah operasyon bittiğinde göreceksiniz o bölgenin asli unsuru insanlar Kürtler, Türkler, Araplar kendi bölgelerinde huzur içinde yaşamaya devam edecekler. Başlarına musallat olan bu beladan inşallah Türkiye desteği ve yardımıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte inşallah kurtulacaklar. Biz hep söylüyoruz: Afrin Afrinlilerindir. Kendi bölgelerinde huzur içinde yaşamaya devam edecekler. Başlarına musallat olan bu beladan inşallah Türkiye\'nin desteği ve yardımıyla Özgür Suriye Ordusu\'nun desteği ile kurtulacaklar. Biz söylüyoruz: Afrin Afrinlilerindir. Biz bu insanların güvenliğini sağlamak ve Türkiye\'ye bu bölgeden terör örgütü tehdidini kaldırmak için oradayız. Görevimiz bittiği zaman da geri dönmesini gayet iyi biliyoruz. Özellikle bölge halkının hassasiyetini kaşımaya kalkışan bu propagandalara hiç kimsenin itibar etmemesi lazım. Bu topraklarda bugüne kadar nasıl birlikte yaşadıysak bu bölgede de kardeşçe birlik beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü bizi millet yapan o kadar değerler var ki bu değerlerin erozyona uğratılmasına asla tahammül etmeyeceğiz, müsaade de etmeyeceğiz. Biz bu bin yıllık davanın sorumluluğunu üstlenerek hem Afrin operasyonu ile ilgili hem de bölgeye verilmek istenen yeni şekle karşı çıkmayı bir görev biliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah\'ın izni ile göreceksiniz hak galip gelecek. Zulüm her zaman olduğu gibi yerin dibine geçecek.\"

MHP İLE İTTİFAK

MHP ile ittifak görüşmelerini de değerlendiren Işık, bunun seçime yönelik bir çalışma olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkiye çok badireler atlattı, çok büyük sıkıntılardan geçti. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini atlatmayı bildik. Şimdi bölgenin yeniden şekillenmesinde milli bir duruş Türkiye için olmazsa olmaz. Burada sadece Ak parti değil, \'Ben bu ülkeye bağlıyım\' diyen, \'Ben bu bölgenin Türkiye\'ye rağmen, bölge halkına rağmen yeniden şekillenmesini istemiyorum\' diyen herkesin bir araya gelme ihtiyacı var. Bu çağrıyı Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığımız ittifak görüşmeleri bu çerçevede değerlendirilmeli. Yoksa seçime yönelik bir çalışma yapmıyoruz. Biz, bir olan, yerli olan, milli olan tüm unsurların bir araya gelerek ve bu mücadeleyi birlikte vermesini istiyoruz. Bölgemiz açısından bu son derce önemlidir. Bu ittifaka katılmak isteyen herkese de kapımız açıktır. Biz bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışanların taşeronluğuna soyunanları artık kendi akıbetleri ile baş başa bırakmaktan başka çaremiz yoktur.\"

HDP\'nin 7 Haziran 2015 Genel Seçimi\'nin ardından milletin değil, Kandil\'in sözcülüğünü yaptığını belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şunları söyledi:

\"7 Haziran\'da Türkiye bir tercih yaptı. Bölgemizde de HDP ciddi bir oy oranı ile Meclis\'te temsil edildi. Bu süreç bölgede de Türkiye\'de de bu fırsat iyi değerlendirilirse sorunlarımızın kalıcı olarak çözülmesi için herkesi ümide sevk etti. Halkın benim sorunlarımızı çöz diye destek verdiği, oy verdiği HDP maalesef gitti, Kandil\'in sözcülüğüne soyundu. Zaten onların orada sözcüleri var. Sen milletin sözcüsü olma durumundaydın. Bu kadar önemli bir fırsatı maalesef HDP, Kandil\'in sözcülüğüne soyunarak heba etti. Ve zanettiler ki biz baskı ile şiddetle sonuç alırız. İşte en son sizlerin de hayatını zehir eden çukur eylemlerini yaptılar. Çukur eylemleri ile güya şehirleri işgal edecekler ve kendi yönetimlerini oluşturacaklar. Ama sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, güvenlik güçlerimizin mücadelesi ile bu çukur eylemi bertaraf edildi. O çukur eylemlerinden sonra şimdi yepyeni bir Şırnak doğuyor. Şırnak küllerinden yeniden doğuyor. Güçlü ve modern bir Şırnak inşa ediliyor. Cizre, Silopi ve idil yeniden inşa ve imar ediliyor. Devletimiz her türlü imkânı burası için seferber ediyor. Göreceksiniz bu yılın ikinci yarısında hem o çukur eylemleri nedeniyle Şırnak\'tan göç eden insanlarımız geri dönecek hem de Şırnak çok daha canlı olacak. Şırnak eskiden daha güzel ve canlı olacak.\"

Yapılan konuşmalardan sonra AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'a el dokuması yöresel Jirki kilimi hediye etti. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Işık, Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'na geçti. Işık, buradan da helikopterle Batman\'a gitti.



