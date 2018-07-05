Başbakan Yardımcısı Işık: CHP'liler kendilerini mevsimlik işçi statüsüne koyuyorlar

AKP, Karamürsel İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretinde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP'lilerin siyaseti mevsimlik iş olarak gördüklerini söylerken "Bunlar siyaseti sezonluk iş, mevsimlik iş olarak gördükleri için kendilerini de mevsimlik işçi statüsüne koyuyorlar" dedi.

'Seçimin ardından muhalefetin birbirine girdiğini ve olağanüstü kurultay istenildiğini' söyleyen Işık, şöyle konuştu:

"CHP seçimleri sezonluk, mevsimlik bir iş olarak görüyor. Seçim bitince defteri, dükkanı kapatıyor, bir daha seçim kararı alınınca hemen dükkanı tekrar açıyor. O zaman orada seçim bitmiş oluyor. Hiçbir seçim kampanya döneminde kazanılmaz. Kampanya döneminde herkes mevcudunu korumanın derdine düşer. Bunlar siyaseti sezonluk iş, mevsimlik iş olarak gördükleri için kendilerini de mevsimlik işçi statüsüne koyuyorlar. 'Sezon açılınca başlayalım, sezon bitince kapatalım.' Öyle bir şey yok. Siyaset devamlı bir uğraştır, insanın gönlüne girme mücadelesidir. Gönlüne giremezseniz sandıktan çıkamazsınız. Başarımızın sırrı üçtür; çalışmak, çalışmak, çalışmak… Bugün başarısız olanlar bilsinler ki çalışmadıkları içindir. Bilsinler ki milletin gönlüne giremedikleri içindir."