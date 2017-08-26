Başbakan Yardımcısı Işık: AK Parti gibi bir güçlü iktidar göevde olmasaydı Türkiye'nin hali nice olurdu

Taygun ERTAN/ERDEK(BAlıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek İlçesi\'nde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye\'nin yıllardan bu yana iç ve dış sorunlar ile karşılaştığını belirtirken, \"AK Parti gibi güçlü bir ikdidar görevde olmasaydı, Türkiye’nin hali nice olurdu?\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Balıkesir\'in Erdek ilçesinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Öğretmenevi salonunda yapılan ve AK Parti Balıkesir Milletvekillleri; Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı ile AK Parti\'nin Balıkesir ve Bursa illeri koordinatörü, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta\'nın da hazır bulunduğu genel kurulda konuşan Fikri Işık, Türkiye\'nin yıllardır yanlış uygulanan iç ve dış politikalar yüzünden ciddi sorunlar ile karşı karşıya geldiğini söyledi. \"Eğer AK Parti gibi güçlü bir iktidar görevde olmasaydı, Türkiye’nin hali nice olurdu\" diyen Başbakan Yardımcısı Işık, 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin başarıya ulaşması durumunda ülkenin fiilen bölünmüş olacağını açıkladı.

FETÖ/PDY yargılamalarının devam ettiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Işık, savunma hakkının kutsallığına inandığını belirtirken şöyle dedi:

\"Yargılanan bu kişilerin, bunu ileride bir koz olarak kullanamamaları için savunma haklarını sonuna kadar kullanmalarından yanayım. Ancak, hiçbir hain, bu ülkeye ihanetinin, 250 şehit, binlerce kişinin yaralanmasının bedelini ödemeden kurtulamaz.\"

İktidarda siyaset yapmanın çok daha zor olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, siyasette başarıyı ulaşmak için dürüstlük, çalışkanlık ve uyumun mutlaka gerekli olduğunu açıkladı.

Erdek\'e 2003 yılından itiraberen sürekli geldiğini belirten Işık, buraya yapılan tüm hizmetlerde AK Parti\'nin en küçük üyesinden yönetim kuruluna kadar herkesin payı ve katkısı olduğuna işaret edip sıranın CHP\'li Hüseyin Sarı\'nın başkanlığını yaptığı Erdek Belediyesi\'ni kazanmaya geldiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık daha sonra Balıkesir’in Bandırma ilçesine geçti. Genel kurul sonunda yapılan seçimlerde tek liste ile aday olan Kemal Kayan tekrar AK Parti Erdek İlçe Başkanı seçildi.



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