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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun amcası vefat etti

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun amcası  89 yaşındaki Mehmet Çavuşismail, Bursa'da yaşamını yitirdi

11 Eylül 2017 17:50

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun amcası  89 yaşındaki Mehmet Çavuşismail, Bursa\'da yaşamını yitirdi. Mehmet Çavuşismail\'in cenaze törenine, Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu katılamadı.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun amcası Mehmet Çavuşismail, dün gece yaşamını yitirdi. Beyine giden damardaki tıkanıklık nedeniyle 3 aydır devlet hastanesinde yoğun bakım tedavisi gören Mehmet Çavuşismail\'in cenazesi bugün, Bursa\'nın  merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Mahallesi\'ndeki Ehlibeyt Camii\'de öğlen kılınan cenaze namazının ardından  Hamitler Kent Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle katılamadığı cenaze törenine, Bursa Valisi İzzettin Küçük, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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