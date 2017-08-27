Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Adalet Kurultayı'ndan çıksa çıksa sefalet çıkar

Çanakkale'de düzenlenen AKP ilçe kongresinde, CHP'nin Çanakkale'de başlattığı Adalet Kurultayı'nı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Hakan Çavuşoğlu, kurultaya yönelik, "Buradan adalet değil, çıksa çıksa sefalet çıkar" dedi.

Kongrede bir konuşma yapan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Çavuşoğlu, “O gün Sultan Alparslan beyaz elbise giyerek kefen dedi. Sonra cumhurbaşkanımız ben kefenimi giyip bu yola çıktım dedi.

"15 Temmuz akşamı sünepe bir şekilde bir yerlerde oturup kahvesini yudumlamak yerine milletle meydanlara indi. Ama o akşam sünepe bir şekilde oturanlar beyaz atletle karşımıza çıktı.

"Beyaz atletten kefen olmaz"

"Sevgili kardeşlerim, beyaz atletten kefen olmaz. Malazgirtli olmayandan bir şey olmaz. Sen hangi 18 Mart'ta Çanakkale'ye geldin? Hangi 26 Ağustos'ta Malazgirt'te bulundun? Malazgirt ile ilgili söylediğin bir iki kelime var mı?

"Arkadaşlarıma baktırdım Lozan ile ilgili bir iki şey söylemiş. Bre hey Kılıçdaroğlu, eğer Malazgirt olmasaydı Lozan'la ilgili bir şey söyleyemezdin. Söyleyeceksen bir şey Malazgirt ile ilgili söyle. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bunların dünyası Anadolu'ya ait değil” dedi.



Çavuşoğlu, “Mesele bugün Avrupa'da dolaşıp, bizi şikayet etmek değil. Anadolu'yu dolaşıp, milletin gönlüne girebilmektir mesele.

"Ama sen bunu yapamazsın. Sen de bu yürek yok. Sen ancak 15 Temmuz'da bu ülkenin bağrına hançer saplamaya kalkanların savunucusu olup, onlarla kol kola girerek yürürsün. Bu utançta sana yeter” diye konuştu.

“Şimdi bakıyorsun Çanakkale'de şehitlerin üzerinde adeta tepiniyorlar"

CHP'nin Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirdiği Adalet Kurultayı'yla ilgili de sert açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Şimdi bakıyorsun Çanakkale'de şehitlerin üzerinde adeta tepinircesine fotoğraflar var.

"Bunu söylerken hicap duyuyorum. Yahu bu ne aymazlıktır kardeşim. Bunu nasıl yapıyorsun? Sen şehidimizin ruhunu nasıl azap edersin? Yapma kardeşim bunu. Bir akşam sabret. Yapacaksan bir başka yere git. Garezin mi var şehitlere? Garezin mi var Anadolu'ya? Garezin mi var bu millete?

"Ama heyhat, bu millete bir aidiyet duygusu kalmamış. Yazıklar olsun başka da diyecek bir şey yok. Buradan adalet değil, çıksa çıksa sefalet çıkar arkadaşlar.” şeklinde konuştu.