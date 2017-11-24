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Politika

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ortaokul öğretmenini ziyaret etti (2)

'CAMİLERİ TEKRAR YAŞAMIN MERKEZİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ' Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İnegöl'de ortaokul öğretmeni Osman Çolak’ı evinde ziyaret ettikten sonra merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi'nde Bursaspo

24 Kasım 2017 18:37

\'CAMİLERİ TEKRAR YAŞAMIN MERKEZİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ\'
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İnegöl\'de ortaokul öğretmeni Osman Çolak’ı evinde ziyaret ettikten sonra merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi\'nde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay\'ın yaptırdığı İlay Camii\'nin açılışına katıldı. Törende Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve milletvekilleriyle Bursaspor\'un altyapı oyuncuları da hazır bulundu.
Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Camileri tekrar şehirlerin, yaşamın merkezi yapmak durumundayız. Tarihe baktığımızda, camilerin etrafında şekillenen külliye ve mezarlıklar, hem hayatın hem de öbür dünyanın birbirine yaslandığını, birbiriyle birlikte anıldığı mekanlar olarak karşımıza çıkıyor\" dedi.
İslam beldelerinin en önemli alametifarikasının camiler ve onlarla yükselen minareler olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:
\"Camiler, bağımsızlık, inanç ve medeniyetin en müstesna sembollerindendir. Ali Ay, sadece İrfaniye\'nin medar-ı iftiharı değil. O, aynı zamanda Anadolu\'nun şampiyon takımı Bursaspor\'un da başkanı. Bir gönül adamı. Bir tarafta camiyi yaptırdı, diğer tarafta okulun taahhüdünü verdi. Öbür tarafta da milyonları arkasından sürükleyen Bursaspor\'un başarısı için gece gündüz demeden bu şehre katkı sunmaya çalışıyor. Allah, ondan razı olsun.\"
Törenin ardından açılış kurdelesi kesilen camide, cuma namazı kılındı. Namazdan sonra Öğretmenler Günü dolayısıyla İrfaniye İlkokulu ve Ortaokulu\'nu ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, öğretmenlere çiçek ve hediyeler verdi.

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