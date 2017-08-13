Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bu ülkeye açık açık düşmanlık ediyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Yalova'da yaptığı bir pazar yeri açılışında yaptığı konuşmada açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçoğlu’nu eleştirdi. Çavuşoğlu, "Ana muhalefet partisinin lideri bu ülkeye açık açık düşmanlık etmektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yalova’nın Armutlu İlçesi’nde Kapalı Pazaryeri açılış törenine katıldı. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Faruk Çelik’in yanı Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ile AKP Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu temsilcisi katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 'FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminde bu ülkenin insanlarına tanklar ve uçaklarla saldırdıklarını, ülkeyi işgal etmeye çalıştığını söyledi. Çavuşoğlu, "Ama şükürler olsun hiçbir şeyden kaçmayan ‘Ben kefenimi giydim bu yola çıktım’ ifadesiyle yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkışı ve milletimizin onun arkasında kenetlenmesiyle beraber, tankların altında ezilse de bombaların altında çaresiz de olsa bu milletini ve bayrağını teslim etmedi” dedi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ülkeye düşmanlık yaptığı' iddiasında bulunan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet partisinin lideri bu ülkeye açık açık düşmanlık etmektedir. Bu ülkede can ve mal güvenliğinin olmadığını ifade etmektedir. Bu yanlıştır, bu doğru değildir. Tekrar söylüyorum 15 Temmuz akşamı havalimanında darbecilerle anlaşarak bir Bakırköy’deki belediye başkanının evine sığınmış olabilirsiniz ama bu sözlerinizden kaçamazsınız bu sözlerinizden sıvışamazsınız. Yalova’da 14 yılda yapılan yatırımın miktarı 8 milyar. Bu millet sizi asla affetmeyecek.”



Bakan Arslan: Yalova’da 14 yılda yapılan yatırımın miktarı 8 milyar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da konuşmasında, ülke genelinde yapılan karayolu çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yalova’ya yalnızca ulaştırma alanında 1 milyar liralık yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Bütün sektörleri düşünürseniz Yalova’da 14 yılda yapılan yatırımın miktarı 8 milyar. Dile kolay. Ama hamd olsun sizlerin sayesinde 15 yıldır güçlü bir şekilde hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Elbette ki Yalova’nın gelişmesi için Armutlu’nun da gelişmesi için her türlü çalışmayı yapacağız.”