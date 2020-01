Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Gemlik'te toplu konut temeli attı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun da katıldığı törenle, Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde Belediye\'nin Cihatlı Mahallesi\'nde yaptıracağı 1400 konutluk 7 bin kişilik 6 etaptan oluşan toplu konut projesinin 4\'üncü etap 338 dairelik bölümünün temeli atıldı.

Projenin ilk 3 etabının temeli geçtiğimiz mart ayında atılmıştı. Bugün de 4\'üncü etabın temeli atıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın, Osman Mestan, Bennur Karaburun ve Zekeriya Birkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Zafer Işık ve çok sayıda davetli katıldı.

338 konutluk 4\'üncü etap toplu konut temel atma töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 7 yılda yapılan hizmetleri anlattı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de Gemlik\'in deprem riskine dikkat çekerek, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz\'ı, toplu konut projeleri adına tebrik etti. Vali İzzettin Küçük, “Can güvenliğimiz için bu projeler devam etmelidir. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz kolayı değil zoru seçerek önemli bir yatırıma imza atmaktadır. Gemlik\'in deprem riskini ortadan kaldıracak her türlü projeyi destekliyoruz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Refik Yılmaz\'ı kutladığını vurgulayarak başladığı konuşmasında, “Toplu konut projesi, Gemlik \'in deprem riskini bertaraf edecek çok önemli bir projedir” dedi. Gemlik\'in kentsel değişim ve dönüşümü için önemli bir tasarrufları olduğunu vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, “Deprem riskini hep birlikte kaldıracağız. Gemlik çok yakında sevindirici haberlere kavuşacak” dedi.

TOKİ\'nin Bursa\'da 1 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptığına dikkat çeken Hakan Çavuoğlu, Türkiye genelinde de 667 bin konut yaptığını, 775 bin konutun da inşaatının sürdüğünü söyledi. Bursa\'nın 80 yılda 960 okulu bulunduğunu son 15 yılda bu sayıyı 2 bin 48\'e çıkardıklarını hatırlatan Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'ya eğitim alanında 1 milyar 18 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı. 15 Temmuz süreci ve Türkiye\'nin terörle imtihanı gibi konulara da değinen Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirirken de “Biz her türlü oyuna, mesnetsiz iddialara rağmen çalışmalara devam edeceğiz” dedi.



FOTOĞRAFLI