Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gemlik'te dönüşümün temelini attı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın Gemlik ilçesinde kentsel dönüşüme yönelik yapılan TOKİ konutlarının temel atma törenine katıldı. Çavuşoğlu, dönüşümün gönüllülük esasına göre yapılacağını anlatırken, \"Dönüşüm gerçekleştiriyoruz, \'taşınma\' kavramını kullanmıyoruz. KHK\'de yazılan \'nakil\' kelimesini de \'riskli binaların nakli\' olarak değerlendiriyoruz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gemlik ilçesinde yapılacak 226 konut ve 12 dükkandan oluşan TOKİ binalarının temelini attı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gemlik\'in, birinci derece deprem kuşağında bulunduğunu, Kuzey Anadolu fay hattının buradan geçtiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Ne yazık ki fay hattı üzerinde yüzlerce bina bulunmakta ve binlerce vatandaşımız da bu riskli binalarda yaşamaktadır. Bazı yerlerde zeminin sıvılaşma potansiyelinin yüksek olması, binaların yapımında da deniz kumu kullanılmış olması, can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. İşte bu nedenle hükümetimiz, son çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname ile deprem olmadan önce Gemliklilerin can ve mal güvenliğini koruyacak, Gemlik\'in geleceğini inşa edecek, dönüştürecek, çehresini değiştirecek ve marka değerini artıracak bir karar aldı. Gemlik\'in sembolü zeytin ağaçlarından tek birine bile zarar vermeden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın tahsis edeceği zemini kaya gibi sağlam makilik alanlara yapılacak modern ve sağlıklı konutlarla Gemlik\'i yepyeni bir geleceğe kavuşturacağız. Bu, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız halde çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğimiz bir değişikliktir.\"

\"DÖNÜŞÜM GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANACAK\"

Çavuşoğlu, dönüşümün gönüllülük esasına göre yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz; \'taşınma\' kavramını kullanmıyoruz. KHK\'de yazılan \'nakil\' kelimesini de \'riskli binaların nakli\' olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde de uygulayacağız. Şehirdeki riskli binaların bir an önce dönüştürülmesi gerekiyor, ancak 1999 depreminden sonra imar planları 5 kattan 3\'e düşürüldü. Riskli ve çok katlı binalar yenilenmek istendiğinde en fazla 3 kat yapılabilecek. Zemin, çok yüksek binaları taşıyacak nitelikte değil. Dolayısıyla bir kısım muhaliflerin iddia ettiği gibi, her bina yerinde dönüşemeyecektir. Yeni yerleşim yeri olan makilik alanlara sağlam ve deniz manzaralı konutlar yapılarak, isteyen vatandaşımızla maliyetine takas edilecektir. Kimsenin evi zorla elinden alınmayacaktır. AK Parti hiçbir zaman millete rağmen millet için bir şey yapmamıştır, yapmayacaktır.\"

1400 KONUT İÇİN 17 BİN TALEP

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini, belediyenin Cihatlı Mahallesi\'nde yaptığı 1400 konut için 17 bin kişinin talepte bulunduğunu anlattı. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Karşılayamadığımız talebi Cumhuriyet Mahallesinin hemen yanıbaşındaki makilik alanda yapacağımız 8 bin konutla karşılamayı düşünüyoruz. Durum bu kadar net iken, deprem olmadan önlem almayı amaçlayan kararnameyi farklı mecralara çekmek doğru değildir. Kastı bulunan bir davranıştır. Bu nedenle bütün siyasetçileri sağduyulu davranmaya, Gemlik halkını istismar etmemeye, gerçeklerle birlikte tavır takınmaya davet ediyorum.\'Gemlik nasıl dönüşür?\' diye soran bazı muhalif siyasilerin dedikodularına kulak asılmaması gerekiyor. Bazı siyasiler, Gemlik\'te deniz manzaralı konutları alt ve orta gelirli vatandaşlarımıza çok görebilir, onları bu konutlara layık görmeyebilir, ama biz AK Parti kadroları, herkesi birinci sınıf vatandaş olarak görmekteyiz. Onlara da denizin manzarasını ve güzelliğini yaşatacağız.\"

Çavuşoğlu, temel atma töreninin ardından ilçede 15 araçlık halk otobüsü filosunun hizmete alım törenine de katıldı.

