Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP'li Kaftancıoğlu'nu eleştirdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu\'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, \"Sen İstanbul\'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur? Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi?\" dedi.

Bursa\'da gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Kongresi\'ne katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle ülkenin menfaatleri, birlik ve beraberliği, muasır medeniyetler seviyesine yükselmiş bir vatan olması için çaba sarf ettiklerinin söyledi. Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu\'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirdi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Millet, vatan için çaba sarf ediyoruz ama bugün kurucu iradenin ortaya koyduğu siyasi parti olmakla övünen partinin siyasetçilerine bir göz atınız. Mesela dün yapılan kongrede İstanbul İl Başkanlığına bir hanımefendi seçildi. Bugün görüyoruz ki paylaşımlarında bu ülkeye en ufak bir sevdasının, aidiyetinin, hissinin, duygusunun olmadığı ortaya çıkıyor. Ne diyor ? \'Tarihte bugün Ermeni soykırımın başladığı gündür\' diyor. Paylaşımı bu. \'Devlet katliam yapmak yerine kahramanca davransaydı daha iyi olurdu\' diye paylaşımda bulunuyor. Bunlar İstanbul sokaklarına \'Zulüm 1453\'te başladı\' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul\'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydası da olamaz. Sen İstanbul\'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur. Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi ? Bir de çıkıp \'Benim partimi Atatürk kurdu\' diyeceksin. Bunların hamasetini, istismarını yapacaksın. Vatansever milletimizin üyelerini, fertlerini istismar edeceksin, manipüle edeceksin, biz de bunları söylemeyeceğiz öyle mi?\"

avuşoğlu, buradaki programının ardından Ak Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı.

FOTOĞRAFLI