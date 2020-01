Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Biri cimcik atsın, Kılıçdaroğlu cinnet geçiriyor

Başbakan Yardımcıs Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanamadığı için cinnet geçirdiğini iddia etti. Çavuşoğlu, CHP liderinin Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamalarına da "Biri Kılıçdaroğlu'na cimcik atsın" diyerek tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile birlikte Bursa’da gazeteciler ve gazete sahipleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Müfit Aydın, İsmail Aydın, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dün yaptığı ‘Suriyeliler ülkelerine geri dönsün’ açıklamasına tepki gösterdi.

'Hakikaten bir akıl tutulmasıdır'

Dün, 19 Ağustos İnsani Yardım Günü’nde, AFAD, BYEGM ile birlikte Basın Sanat ve Kültür Merkezi’nde ‘Yüreğimize Sığınanlar’ temalı bir fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bizim bu mağdur ve mazlum insanlara verdiğimiz destek çok başka bir şey. Bu bir vicdan meselesidir. Eğer vicdanınız ölmüşse her şeyi konuşabilirsiniz. 1989 yılında yüzbinlerce Bulgaristan göçmeni soydaşımız buraya sığındı. Onlar da mı geri dönsün. Mevlanamızın bir sözü var, bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. ‘Suriyeli vatandaşlara artık gitsinler’ demek bir vicdansızlıktır. Suriyeliler zaten yeterli şartlar haiz olduğunda zaten gideceklerdir. Çünkü onların ülkesi orası. Onların doğup büyüdükleri yer orası. Ama bunu toplumumuzun da sinir uçlarına dokunacak şekilde bir sorun alanı olarak göstermek için, bunu dahi siyasete malzeme etmek suretiyle bir yaklaşım ortaya koyması hakikaten bir akıl tutulmasıdır. Kılıçdaroğlu’na birisi cimcik atsın” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha sonra Bursa’nın Keles ilçesinde bu yıl 51’incisi düzenlenen Geleneksel Kocayayla Şenliklerine katıldı. Yerel sanatçıların konserleri ve halk oyunları gösterilerinin ardından konuşan Çavuşoğlu, yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

‘Bu Türkiye'nin bağrına hançer saplamaktır'

CHP’nin ana muhalefet partisi görevini yerine getiremediğini iddia eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Herhangi bir olumsuzlukta, siyaset, medya, politika gibi alanlarda aynı noktada buluşmak gerek, kalkınmak gerek. Ama maalesef görüyoruz ki bu bugün böyle değil. Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 yıldır seçim kazanamıyor diye cinnet geçiriyor. Siyaseti, rekabeti, ülke düşmanlığına çevirmeyi bu millet asla ama asla affetmez. Kılıçdaroğlu’nun bu millete güvencesi olmadığı gibi saygısı da yok. Almanya’da bir dergiye ‘Türkiye’de can ve mal güvenliği yok’ diyecek bir anlayış ile karşı karşıyayız. Bu Türkiye’nin bağrına hançer basmaktır. Eminim ki bu aymazlıktan milletimiz de üzüntü duyuyor. Siyaseti, rekabet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına getirmeniz düştüğünüz en dip noktadır. Birkaç gün önce İngiliz Bakan Türkiye’ye geldiğinde, Kılıçdaroğlu onunla görüştü. Her yerde, her platformda Türkiye’yi şikayet etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Türkiye’nin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaştığını söyleyerek şikayet etmiş. Biz bunlarla yılmayacağız.”