Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrin'e adalet götürüyoruz (2)

\'TÜRKİYE BÜTÜN ÜMMETİN UMUDU OLDU\'

Gemlik\'teki programlarının ardından Orhangazi\'ye geçen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada mahalle başkan ve yönetimlerine yetki belgesi verilmesi programına katıldı. Burada konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye\'nin bütün ümmetin umudu olduğunu, onun için de çok çalışmak gerektiğini belirterek, \"Bu millet, bütün badirelere, tuzaklara rağmen en başta Allah\'ın inayeti, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sonra milletimizin cesaret ve feraseti ama illa ki yanına ulaştığımız, ihtiyacımızı giderdiğimiz, gözünün yaşını sildiğimiz mazlumların duasıyla başarıyor\" değerlendirmesinde bulundu.

\'2019\'U FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLER AVUÇLARINI YALARLAR\'

Seçim sürecinin yaklaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, \"Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri, 2019\'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız. Milletin gönlüne ulaşmak üzere her şeyi yapmaya hazırız\" diye konuştu.

Türkiye’nin çok değiştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, \"Türkiye, bir taraftan Güney\'indeki sınır ötesi operasyonları gerçekleştiriyor. Diğer taraftan içeride ne kadar hain varsa bir bir onların tepesine binmeye çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor. Kayıplarımız, şehitlerimiz var. Onlar, gerçekten bu vatan ve mukaddesat için toprağa düşen şehitlerimiz. Onların hakkı ödenmez, onlara minnet borçluyuz. Allah, onlara cennetiyle muamele edecek. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Bugün Siirt\'te güvenlik korucusu kardeşlerimiz şehit düştü. Onların birçoğu bizim kadın kollarımızdaki Rukiye hanımın kardeşi, amca oğlu, hala oğlu, teyze oğluydu. Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Biz, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Bunları nerede olursa olsun, kime sığınırsa sığınsın bulacak ve gereğini yapacağız\" dedi.

\'TERÖRİSTLER NEREYE GİDERSE PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ\'

Türkiye\'nin gittiği yere hakkaniyet, şefkat ve merhametle gittiğini anlatan Çavuşoğlu, \"Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa kullansınlar, hangi amaçla hareket ederse etsinler millet, artık gözünü açtı. Bunlara asla pabuç bırakmayacak. Bunlar nereye giderse peşinden koşacağız. Hangi çukurda kendilerini gizlemeye çalışırsa toprağı üzerine gömeceğiz\" dedi.

Ülkenin daha da güçleneceğini söyleyen Çavuşoğlu, \"AK Parti, 2019\'da da bayrağını burçlara dikecek. Türkiye\'yi bundan sonra bir 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Çatlasanız da patlasanız da Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. hayata küsün, kendinizi odalara kilitleyin ama Recep Tayyip Erdoğan kazanacak, Türkiye kazanacak\" ifadesini kullandı.

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