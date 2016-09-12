Başbakan Yardımcısı Canikli: Mağduriyetlere karşı yeni KHK ile idareye düzeltme yetkisi verilecek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “FETÖ ile mücadele çerçevesinde at izi, it izine karışmış vaziyette” açıklamasının ardından harekete geçtiklerini açıkladı ve Gülen cemaatiyle ilişkisi olmayanların mağdur olmaması için yeni bir KHK ile idareye “düzeltme yetkisi” verileceğini söyledi.

Star’a konuşan Canikli, Gülen cemaatiyle ilişkisi olmayanların mağdur olmaması için yeni bir KHK ile idareye “düzeltme yetkisi” verileceğini söyledi.

Star’ın “Her ilde ‘At izini it izinden ayıracak’ merkez kurulacak” başlığıyla verdiği söyleşiden satırbaşları şöyle:

“Çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ancak kanallarımız açık. Herhangi bir şekilde yanlış yapıldığı tespit edilenler; telefonla, sosyal medyayla, milletvekillerimiz aracılığıyla, BİMER, AKİM, her taraftan talep geliyor.

“Bunlarla ilgili incelemede biraz daha ayrıntıya iniyoruz. İddia doğruysa işlem yapılıyor. Değilse de bir başka kararname ile değiştirilecek.

“İllerde valilerin başkanlığında bir merkez oluşturularak gelen talepler Ankara’ya gönderilecek. Ankara’da da aynı şekilde bir merkez olacak. Biz de onlara yeniden bakacağız.

“Aslında biz bu mekanizmayı ilk gün oluşturduk. Hataları önleyecek, tespit edecek mekanizmayı kurduk. Kapatılan kurumları açtık mesela. Titiz davrandık. Günlerce toplantılar yaptık.

“Hiç kimsenin haksızlığa uğramasını istemeyiz. Eskiden bu tür işler yapılırken titizlik gösterilmezdi. Biz bazen gazete haberlerini bile dikkate alıyoruz.

“Hataları sıfıra indirmek hedefimiz. Hatayı ne zaman tespit edersek edelim o zaman işlem yapılacak. 3.5 ay, 1 yıl sonra da olsa düzelteceğiz.

“Son çıkarılacak KHK ile idareye düzeltme yetkisi verilecek. 60 gün biter de başvuru süresi dolar diye bir şey olmayacak. Ne zaman tespit edilirse düzeltme yapılacak.”