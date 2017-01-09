Başbakan Yardımcısı Canikli: Kurları kullanarak faizleri yükseltmek istiyorlar

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli anayasa görüşmelerinin 18-20 gün içinde tamamlanabileceğini söyledi. Anayasa oylamalarında 'açık oylama' tartışmasına ilişkin olarak Canikli, "Açık oy anayasaya aykırı değildir" dedi.

"Ekonomiyi hedefleyen sabotajlar olduğunu" öne süren Canikli "Kurları kullanarak faizleri yükseltmek istiyorlar.Türkiye faizlerine ilişkin kampanya var" değerlendirmesini yaptı.



A Haber'e konuşan Canikli, kurumların gereken her tedbiri alacağını sözlerine ekledi.

Türkiye ekonomisinin "direnmeye" devam edeceğini kaydeden Canikli, Türkiye'de dolarizasyon seviyesi geçmişe kıyasla düşük" dediç

Canikli, "Türk vatandaşlarından dövize talep yok" dedi.