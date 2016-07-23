Başbakan Yardımcısı Canikli: OHAL'in hükümete verdiği yetkileri görünce tüyleriniz diken diken oluyor!

OHAL'in ilk kanun hükmünde kararnamesi sabaha karşı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk değerlendirme Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den geldi. CNN TÜRK ekranlarında Hakan Çelik'in konuğu olan Canikli, OHAL süresinin uzatılmayacağını söyledi.

"OHAL ilan edildikten sonra hükümete çok büyük yetkiler veren bir kanun. Açıp baktığınızda okudukça tüyleriniz diken diken oluyor" diyen Canikli, "Vatandaşta haklı olarak ve ya kamuoyuda haklı olarak onu okudukça acaba hükümet aldığı bu yetkileri kullanır mı? Diye soru işareti geliyor. Bu da son derece doğal bir hassasiyettir. Onu da saygıyla karşılıyoruz. Biz onların hiçbir tanesini kullanmayacağız" diye konuştu.