Başbakan Yardımcısı Canikli: El konan 800 FETÖ şirketini daha iyi yönetiyoruz

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'FETÖ' bağlantısı iddiasıyla el konulup TMSF’ye devredilen 800 şirketin, sahiplerinden daha iyi yönetildiğini ve kâr ettiklerini savundu. Canikli, bu şirketlerden yaklaşık 10 grubun sahiplerine iade edildiğini belirtirken, zarar eden ve devletin işletmesi mümkün olmayan şirketlerin ise satışa çıkarıldığını söyledi.

Hürriyet'ten Nuray Bacan'ın haberine göre Canikli, bu şirketlerin yönetimiyle ilgili iddialar hakkında şunları söyledi:

“FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle yaklaşık 800 şirketin yönetimi TMSF’ye geçti. İtirazlar değerlendiriliyor ve yapılan incelemelerden sonra sahiplerine iade edilen şirketler oluyor. Tam sayısı hatırlamıyorum ama yaklaşık 5-10 grubun şirketleri iade edildi. Bunlar borsaya kayıtlı olanlar değil, mahkeme kararıyla devir işlemleri yapılan şirketler. Halen TMSF’nin yönetiminde olan şirketlerle ilgili bir sorun yaşanmıyor. Normal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hepsinin karı çok yüksek. Sahiplerinden daha iyi yönetiliyorlar. Bunu kendileri de söylüyorlar zaten. Bu şirketler, kurallara uygun yönetiliyor.”

Fi Yapı ve Balıklar

Satış işlemleri konusunda ise sadece içi boşaltılan ve zarar eden şirketlerin satışının yapıldığını kaydeden Canikli, “Bana bu konuda gelen satış işlemlerine peyderpey onay veriyorum. Örneğin, 7 bin tane büyükbaş hayvan var, balık çiftliği var. Bunların yönetimi zor, çünkü başında bizzat bir yönetici durmak zorunda. Bunu devletin yapması mümkün değil. Bunların satışı yapılıyor. Ayrıca Fİ Yapı’nın yarım kalan 5 bin konut işi var. Arsaları var. Bu konuda bir mağduriyet de var. Bunların da satışı yapılacak. Onun dışındaki şirketler TMSF tarafından yönetilecek. Karlı olanlar satılmayacak” diye konuştu.

"Kayyım maaşı en fazla 9 bin lira"

Şirketlere atanan kayyımlarla ilgili iddialar hakkında da konuşan Canikli, “Bu iddialar eskidi bile. Atanan kayyımlara yüksek ücret ödendiği iddiası doğru değil. Yok ‘45 bin lira, 100 bin lira alıyor’ denildi. En fazla 9 bin lira maaş alıyorlar. Üstelik, 15 ayrı şirkette yönetici görünüyorlar, ama sadece bir şirketten ücret alıyorlar. Hepsinden ayrı ayrı ücret alınmıyor. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil” açıklamasını yaptı.