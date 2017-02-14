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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Canikli cevapladı: Kredi borçlarının faizleri silinecek mi?

Takibe alınan kredi borcu 2016 kasım ayı itibarıyla 57.2 milyar lira

14 Şubat 2017 18:35

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Milyonlarca kredi kartı ve kredi borçlusunun, borcunu ödeyemediği için uygulanan temerrüt, cezai faizi silinecek mi?” sorusuna “Cezanın silinmesi BDDK’nin yetki alanında değil” cevabını verdi.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2015 ve 2016 yıllarında ödenemeyen kredi ve kredi kartı borcunun miktarıyla bunlara bankalarca uygulanan gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt faizi gibi katlamalı ilavelerin en azından yüzde 50’sinin silinmesi düşünülmekte midir, diye sordu.

Soru önergesine cevap veren Canikli, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, takibe alınan kredi borcunun 2015’te 47.5 milyar lira, 2016 kasım ayı itibariyle de 57.2 milyar lira olduğunu açıkladı.

Takibe alınan kredi kartı borcunun 2015’te 7.6 milyar, 2016 kasım itibariyle 8.1 milyar lira olduğu bilgisini veren Canikli, bunların ceza faizlerinin yarısının silinip silinmeyeceği sorusuna “Gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt faizi gibi tutarların bir kısmının silinmesi hususu 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde BDDK’nin görev ve yetki alanı kapsamında bulunmamaktadır” dedi.

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