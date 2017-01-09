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Politika

Başbakan Yardımcısı Canikli: Anayasa değişikliğinde 'açık oy' anayasaya aykırı değildir!

"316 milletvekilinin imzası var, bunun bir gizliliği kalmadı"

09 Ocak 2017 19:14

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Meclis'teki anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın gizliliğinin teminatı konusunda çıkan tartışmaya katıldı. Canikli, anayasadaki "gizlilik" hükmüne rağmen anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın açık yapılmasının anayasaya aykırı olmayacağını iddia etti. Canikli, "Bu değişiklik paketinin altında 316 AKP milletvekilinin imzası vardır, bunlar 'evet' oy vereceğini deklare etmiştir, bunun bir gizliliği kalmamıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, A Haber kanalına verdiği demeçte "Türk tipi başkanlık" sistemi olarak nitelenen değişikliğe ilişkin referandumun nisan ayının ilk haftasında yapılabileceğini söyledi. 

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Başbakan Yardımcısı anayasa değişikliğini öngören pakete ilişkin olarak TBMM Genel Kurulu’nda başlayan görüşmelerin 18-20 gün içerisinde tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Canikli, anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın gizli oylama ile yapılıp yapılmayacağında yönelik tartışmalara da değndi. Başbakan Yardımcısı, Meclis’teki anayasa oylamasında oylamanın gizli yapılmasının öngörüldüğünü ancak bir milletvekilinin nasıl oy kullanacağına yine de kendisinin karar verebileceğini kaydetti. Canikli, açık oy kullanılmasının Anayasa Mahkemesi tarafından bir iptal nedeni sayılmadığını ve "anayasaya aykırı olmadığını" savundu.

2010 yılında yapılan anayasa oylamasında CHP’li milletvekillerinin oylamaya katılmayarak görüşlerini beyan ettiklerine dikkat çeken Canikli, “Ayrıca bu değişiklik paketinin altında 316 AKP milletvekilinin imzası vardır, bunlar 'evet' oy vereceğini deklare etmiştir, bunun bir gizliliği kalmamıştır” diye konuştu.

Anayasanın,  anayasa değişikliğini düzenleyen 175. maddesi şu hükümle başlıyor:

Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

 

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